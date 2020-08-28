Петербург вечером зальёт дождём, в Ленобласти — штормовое предупреждение
Над Петербургом нависла большая дождевая туча. Об обильных осадках вечером 28 сентября предупреждает управление МЧС по Петербургу.
«По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС» вечером 28 августа и в первой половине ночи 29 августа в Санкт-Петербурге и пригородах местами ожидаются сильные дожди», — говорится в сообщении.
ГУ МЧС по Ленобласти выпустило штормовое предупреждение. Согласно прогнозу, до середины ночи местами будет лить как из ведра. Удар придётся на северные и центральные районы.
В выходные метеорологи тоже обещают дожди, но кратковременные. Зато потеплеет.