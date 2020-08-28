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28.08.2020 18:51
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Петербург вечером зальёт дождём, в Ленобласти — штормовое предупреждение

Над Петербургом нависла большая дождевая туча. Об обильных осадках вечером 28 сентября предупреждает управление МЧС по Петербургу.

«По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС» вечером 28 августа и в первой половине ночи 29 августа в Санкт-Петербурге и пригородах местами ожидаются сильные дожди», — говорится в сообщении.

ГУ МЧС по Ленобласти выпустило штормовое предупреждение. Согласно прогнозу, до середины ночи местами будет лить как из ведра. Удар придётся на северные и центральные районы.

В выходные метеорологи тоже обещают дожди, но кратковременные. Зато потеплеет.

Фото: https://yandex.ru/pogoda/saint-petersburg/maps/nowcast

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