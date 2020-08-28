Петербург вечером зальёт дождём, в Ленобласти — штормовое предупреждение

«По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС» вечером 28 августа и в первой половине ночи 29 августа в Санкт-Петербурге и пригородах местами ожидаются сильные дожди», — говорится в сообщении.

Над Петербургом нависла большая дождевая туча. Об обильных осадках вечером 28 сентября предупреждает управление МЧС по Петербургу.

ГУ МЧС по Ленобласти выпустило штормовое предупреждение. Согласно прогнозу, до середины ночи местами будет лить как из ведра. Удар придётся на северные и центральные районы.

В выходные метеорологи тоже обещают дожди, но кратковременные. Зато потеплеет.