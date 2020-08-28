Всерьёз и надолго. Погоду в Санкт-Петербурге определяет циклон. Но тучи над нами не беспросветны: есть шансы поймать солнечные лучи.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 августа в городе ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой кратковременный дождь. Ветер умеренный, атмосферное давление слабо повышается. Воздух днём прогреется до 16–18 градусов.

Согласно истории погодных наблюдений за 56 лет, 28 августа в Петербурге чаще всего бывает облачно с прояснениями, без осадков, от 10 до 20 градусов. Холоднее всего в этот день было в 1976 году, плюс 3 градуса, а теплее всего — в 1997 году, плюс 30, напоминает «Яндекс».