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28.08.2020 07:21
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Ни дня без дождя, но и солнце не уйдёт. В выходные в Петербурге потеплеет

Всерьёз и надолго. Погоду в Санкт-Петербурге определяет циклон. Но тучи над нами не беспросветны: есть шансы поймать солнечные лучи.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 августа в городе ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой кратковременный дождь. Ветер умеренный, атмосферное давление слабо повышается. Воздух днём прогреется до 16–18 градусов.

Согласно истории погодных наблюдений за 56 лет, 28 августа в Петербурге чаще всего бывает облачно с прояснениями, без осадков, от 10 до 20 градусов. Холоднее всего в этот день было в 1976 году, плюс 3 градуса, а теплее всего — в 1997 году, плюс 30, напоминает «Яндекс».

В субботу, 29 августа, тоже возможен небольшой дождь — в конце дня и местами. Будет чуть теплее — 17–19 градусов. В воскресенье, 30 августа, тоже будет облачно с прояснениями и с кратковременными дождями. Однако температура выше — 20–22 градуса.

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Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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