В США по обвинению в мошенничестве арестовали россиянина, которого подозревают в обналичивании 700 тысяч долларов
В США по обвинению в мошенничестве арестовали гражданина России Александра Спицына. Об этом 28 августа со ссылкой на документы суда пишет РИА Новости.
Как следует из обвинительного заключения, Спицын и его предполагаемые сообщники Игорь Жирнов и Григорий Баскаков предположительно нанимали американцев на фиктивную работу, предлагая обналичивать присылаемые ими чеки на дому.
После обналичивания, как следует из документа, пострадавшие отправляли деньги своим «нанимателям» по почте, а затем выяснялось, что чеки были фальшивыми и банки начинали требовать с них деньги обратно. В одном из случаев сумма дошла до 25 тысяч долларов.
ФБР арестовало несколько американских счетов Спицына. По версии следствия, через них были «отмыты» не менее 700 тысяч долларов. Кроме того, есть предположение, что обналиченные средства переводились за рубеж суммами меньше чем по десять тысяч долларов за транзакцию, что позволяло избежать проверки.
Агентство также пишет, что ранее арестовали одного из подельников — Баскакова. Это произошло после того, как в конце весны он получил восемь посылок с деньгами от агента ФБР. Последний изображал жертву мошенников. В документах суда есть ордер на арест и второго сообщника Спицына — Жирнова, но был ли он взят под стражу, пока неясно.
Это уже не первый россиян, на этой неделе попавший в поле зрения властей США. Ранее американский минюст сообщил об аресте 27-летнего Егора Крючкова. Его обвиняют в сговоре с целью совершения киберпреступления. Он якобы планировал атаковать предприятие Илона Маска по производству электромобилей в штате Невада.