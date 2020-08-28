В США по обвинению в мошенничестве арестовали россиянина, которого подозревают в обналичивании 700 тысяч долларов

В США по обвинению в мошенничестве арестовали гражданина России Александра Спицына. Об этом 28 августа со ссылкой на документы суда пишет РИА Новости.



Как следует из обвинительного заключения, Спицын и его предполагаемые сообщники Игорь Жирнов и Григорий Баскаков предположительно нанимали американцев на фиктивную работу, предлагая обналичивать присылаемые ими чеки на дому.

После обналичивания, как следует из документа, пострадавшие отправляли деньги своим «нанимателям» по почте, а затем выяснялось, что чеки были фальшивыми и банки начинали требовать с них деньги обратно. В одном из случаев сумма дошла до 25 тысяч долларов.