Полузащитник сборной Франции Поль Погба заболел коронавирусом

Полузащитник сборной Франции и английского клуба «Манчестер Юнайтед» заразился коронавирусом. Об этом в четверг, 27 августа, написало издание L’Equipe со ссылкой на главного тренера французской национальной команды Дидье Дешама.

Из-за этого наставник не вызвал Погбу на сентябрьские матчи сборной в Лиге наций против Швеции (5 сентября, Стокгольм) и Хорватии (8 сентября, Париж — Сен-Дени).

Его заменит 17-летний полузащитник «Ренна» Эдуарду Камавинга.

В минувшем сезоне 27-летний Погба провел 22 матча за «МЮ», забил один гол и сделал три результативные передачи.