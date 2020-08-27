На Урале произошло задымление в шахте на отметке минус 480 метров. Горняков эвакуировали
На шахте «Южная» в Кушве Свердловской области произошло задымление 27 августа. Эвакуированы 175 горняков, сообщает региональное управление МЧС.
Задымление произошло на отметке минус 480 метров. В результате ЧП никто не пострадал. Причину выясняют 10 горноспасателей, которые производят обследование шахты.
Шахта принадлежит ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат», входящему в группу компаний НПРО «Урал» — старейшего горно-обогатительного предприятия Урала и одного из крупнейших горнодобывающих предприятий в регионе.
На Высокогорском ГОКе РИА Новости заявили, что не обладают информацией о ЧП. «Мы не комментируем, информации нет», — сказали на предприятии.