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Из-за задымления на руднике в Кемеровской области эвакуировали 160 человек

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На Таштагольском руднике АО «Евраз Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» случилось задымление. Об этом 5 ноября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

Всех рабочих, находившихся на руднике, эвакуировали, это около 160 человек. Никто не пострадал.

Уточняется, что с задымлением справился наряд военизированной горноспасательной части. В настоящий момент специалисты проветривают и проливают помещения на объекте, деятельность предприятия приостановлена.

Причины произошедшего выясняют сотрудники прокуратуры Кемеровской области. На место прибыла и. о. прокурора Таштагола Ольга Сотикова. Надзорному ведомству поручено проверить исполнение законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

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