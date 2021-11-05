Из-за задымления на руднике в Кемеровской области эвакуировали 160 человек

На Таштагольском руднике АО «Евраз Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» случилось задымление. Об этом 5 ноября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.



Всех рабочих, находившихся на руднике, эвакуировали, это около 160 человек. Никто не пострадал.



Уточняется, что с задымлением справился наряд военизированной горноспасательной части. В настоящий момент специалисты проветривают и проливают помещения на объекте, деятельность предприятия приостановлена.

