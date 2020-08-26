«Скорее всего, пик пройден». Строители прокомментировали слова замглавы Минстроя о выходе из кризиса

«Я считаю, что отрасль из кризиса вышла. Особенно в центральных регионах. Но нужно работать нам очень плотно с увеличением предложения на рынке», — цитирует чиновника ТАСС . При этом Стасишин отметил, что объем введенного жилья за семь месяцев 2020 года на 7–8 % меньше аналогичного показателя прошлого года.

Строительные компании предполагают, что в Петербурге и Ленобласти отрасль преодолела пик кризиса. Так они прокомментировали высказывание заместителя министра строительства и ЖКХ России Никиты Стасишина, озвученное им 26 августа.

Игроки строительного рынка подтверждают, что объемы строительства в Петербурге и Ленобласти снизились по сравнению с прошлым годом, но отмечают и положительную динамику.

«Для Петербурга и Ленобласти, скорее всего, пик кризиса пройден, так как количество предложений в новостройках постепенно стало расти», — говорит руководитель пресс-службы СК «Дальпитерстрой» Анна Боченкова. Что касается ввода нового жилья, по ее словам, компания планирует ввести в эксплуатацию сразу 11 многоквартирных домов в четвертом квартале, а также до конца года закончить строительство школы в Ленсоветовском и детского сада в Шушарах.

«У строительной отрасли очень много ключевых показателей, по которым можно делать выводы об ее успешном развитии. В каждом регионе своя история», — считает директор департамента рекламы и маркетинга ГК «Полис Групп» Ольга Ульянова. Она отмечает, что в этом году строителей поддержали высокий спрос на жилье и субсидированные государством «льготные» ставки по ипотеке, но результаты работы девелоперов можно будет увидеть к концу года.