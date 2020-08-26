Месси запросил у ФИФА разрешение на переход в новый клуб

Нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси твердо намерен найти себе новое место работы. Как написал в твиттере журналист Танкреди Палмери в среду, 26 августа, футболист запросил у ФИФА международный трансферный сертификат для последующей отправки в национальную ассоциацию нового клуба игрока.

В контракте Месси есть пункт, который позволяет ему расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Руководство «Барселоны» считает, что эта опция действовала до июня. Представители футболиста настаивают, что из-за пандемии коронавируса и паузы в чемпионате окончание действия этого пункта должно совпадать с фактическим окончанием сезона.