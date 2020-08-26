Месси запросил у ФИФА разрешение на переход в новый клуб

Нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси твердо намерен найти себе новое место работы. Как написал в твиттере журналист Танкреди Палмери в среду, 26 августа, футболист запросил у ФИФА международный трансферный сертификат для последующей отправки в национальную ассоциацию нового клуба игрока.
В контракте Месси есть пункт, который позволяет ему расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Руководство «Барселоны» считает, что эта опция действовала до июня. Представители футболиста настаивают, что из-за пандемии коронавируса и паузы в чемпионате окончание действия этого пункта должно совпадать с фактическим окончанием сезона.
Лионель Месси провел всю свою взрослую карьеру в «Барселоне». Начиная с 2003 года он сыграл за каталонскую команду 485 матчей, в которых забил 444 мяча. Десятикратный чемпион Испании (2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19). Четырехкратный победитель Лиги чемпионов (2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15).
По данным французского издания L'Equipe, Месси — самый высокооплачиваемый футболист в мире. Он получает 86,9 миллиона евро в год.