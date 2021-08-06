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СМИ: Месси шокирован уходом из «Барселоны»

Футболист Лионель Месси находится в состоянии шока и пока не намерен делать публичные заявления относительно ухода из клуба «Барселона», сообщает 6 августа РИА Новости со ссылкой на Mundo Deportivo.

Источники издания рассказывают, что Месси не хочет уходить, не попрощавшись с болельщиками. Но ему надо выждать какое-то время, прежде чем реагировать.

По данным Marca, у 34-летнего аргентинца сейчас три основных варианта продолжения карьеры: главный — «Манчестер Сити», а также французский «Пари Сен-Жермен» и команды североамериканской Главной лиги футбола (MLS).

Вместе с тем, по информации радиостанции RAC, руководство «Барселоны» не потеряло надежду продлить контракт с Месси. Ситуацию в клубе считают очень сложной, но не безвыходной.

5 августа «Барселона» объявила, что новый контракт с 34-летним Месси подписан не будет. Прежний истёк 30 июня.

Месси дебютировал в составе первой команды «Барселоны» в 2004 году и с тех пор неизменно выступал за неё. Вместе с клубом аргентинец выиграл десять раз чемпионат Испании и семь раз — Кубок Испании, также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Месси — рекордсмен «Барселоны» по числу сыгранных официальных матчей (778) и забитых голов (672). Он шестикратный обладатель «Золотого мяча».

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Комментарии (7)

Danik
Он "заработал" столько, что может лет 10 бегать в Барсе без зарплаты и не заметит этого!
Все шокированы!
Шоу миллионеров продолжается!
Это уже давно не спорт, а цирк!)
Zet
Алчность против скупости - все в шоке!
WuhanRockCafe
Жадность фраера сгубила!
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