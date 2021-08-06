СМИ: Месси шокирован уходом из «Барселоны»

Футболист Лионель Месси находится в состоянии шока и пока не намерен делать публичные заявления относительно ухода из клуба «Барселона», сообщает 6 августа РИА Новости со ссылкой на Mundo Deportivo.



Источники издания рассказывают, что Месси не хочет уходить, не попрощавшись с болельщиками. Но ему надо выждать какое-то время, прежде чем реагировать.



По данным Marca, у 34-летнего аргентинца сейчас три основных варианта продолжения карьеры: главный — «Манчестер Сити», а также французский «Пари Сен-Жермен» и команды североамериканской Главной лиги футбола (MLS).

