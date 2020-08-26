Зимний форум в Давосе уже перенесли на лето

Всемирный экономический форум (WEF) в Давосе, который должен был пройти в январе, перенесен на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба форума 26 августа.



«Всемирный экономический форум принял решение перенести ежегодную встречу в 2021 году в Давосе на начало следующего лета», — говорится в сообщении.



С 25 января на протяжении недели WEF проведет в цифровом формате «Давосские диалоги», в ходе которых ключевые мировые лидеры расскажут о своих взглядах на состояние мира в 2021 году.

