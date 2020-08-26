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26.08.2020 14:51
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«На смену нам придут другие». Светлану Алексиевич у СК Белоруссии встретили аплодисментами

Перед приездом Алексиевич на допрос здание Центрального аппарата СК огородили. Писательницу встречали аплодисментами.

Как сообщает 26 августа издание TUT.BY, нобелевский лауреат приехала к СК вместе с членами Координационного совета Максимом Знаком, Павлом Латушко и Марией Колесниковой. К этому моменту к зданию пришло много людей.

Алексиевич заявила журналистам, что не чувствует себя виноватой и не боится.

«Наша цель не перевороты устраивать, а помочь преодолеть политический кризис в Белоруссии. Мы ни в чем не виноваты, мы за мир», — сказала она журналистам перед тем, как зайти в СК.

Писательница также предложила привлечь к диалогу президента России Владимира Путина: «Может быть, мир нам поможет, чтобы Лукашенко стал разговаривать с кем-то. Сейчас он разговаривает только с Путиным. Надо как-то, может быть, и Путина привлечь к разговору, и мир, чтобы Лукашенко стал говорить».

С заявлением выступил и Координационный совет оппозиции республики, в президиум которого входит Светлана Алексиевич:

«Никакое давление не остановит гражданское общество Беларуси в его стремлении к правде и справедливости. В ряды КС уже вступили сотни неравнодушных граждан, и совет постоянно пополняется новыми участниками. Этот процесс не остановить. На смену нам придут другие. Появятся новые лидеры, как они появлялись в ходе всей избирательной кампании 2020 года. Общество созрело для перемен к лучшему».

20 августа генпрокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти. После этого было возбуждено уголовное дело. В СК для допросов уже доставляли членов Координационного совета Максима Знака, Сергея Дылевского, Лилию Власову и Павла Латушко. Они дали объяснения и сейчас проходят в качестве свидетелей. Еще двое членов президиума, Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский, были задержаны 24 августа у проходной МТЗ. За попытку организовать массовую акцию им дали 10 суток ареста.

Массовые акции протеста проходят в Минске две недели, со дня президентских выборов 9 августа. Белорусы сначала были недовольны официальными результатами, согласно которым у Лукашенко больше 80 процентов голосов, затем пылу добавили жестокие задержания и избиения в изоляторах. Несколько человек за время протестов по всей стране погибли.

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Комментарии (6)

260675881
Респект и уважение, Светлане Александровне!
simak
Цитаты Алексиевич из Нобелевской лекции: "Модернизация у нас возможна путем шарашек и расстрелов". "русский человек не понимает свободу, ему нужен казак и плеть.", "Русские самолеты бомбят Сирию. Время надежды сменило время страха.". Больше цитат смотреть в Википедии.
Ilya9
Надеется что ее арестуют и посадят. ООчень хочет стать "узницей рыжыма" )
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