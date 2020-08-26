Как сообщает 26 августа издание TUT.BY, нобелевский лауреат приехала к СК вместе с членами Координационного совета Максимом Знаком, Павлом Латушко и Марией Колесниковой. К этому моменту к зданию пришло много людей.

«Наша цель не перевороты устраивать, а помочь преодолеть политический кризис в Белоруссии. Мы ни в чем не виноваты, мы за мир», — сказала она журналистам перед тем, как зайти в СК.

Алексиевич заявила журналистам, что не чувствует себя виноватой и не боится.

Писательница также предложила привлечь к диалогу президента России Владимира Путина: «Может быть, мир нам поможет, чтобы Лукашенко стал разговаривать с кем-то. Сейчас он разговаривает только с Путиным. Надо как-то, может быть, и Путина привлечь к разговору, и мир, чтобы Лукашенко стал говорить».

С заявлением выступил и Координационный совет оппозиции республики, в президиум которого входит Светлана Алексиевич:



«Никакое давление не остановит гражданское общество Беларуси в его стремлении к правде и справедливости. В ряды КС уже вступили сотни неравнодушных граждан, и совет постоянно пополняется новыми участниками. Этот процесс не остановить. На смену нам придут другие. Появятся новые лидеры, как они появлялись в ходе всей избирательной кампании 2020 года. Общество созрело для перемен к лучшему».

