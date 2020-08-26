В Петербурге небольшой рост количества заболевших от коронавируса за сутки

В России выявлено уже 970 865 заболевших от коронавируса. За сутки — 4 676 новых случаев, из которых 181 в Петербурге.

Случаи коронавируса продолжили выявлять на всей территории России. За прошедшие сутки насчитали 4 676 заболевших в 85 регионах. Первое место по ежедневному приросту удерживает Москва с 640. Это почти в 3,5 раза больше, чем у идущего вторым Петербурга.

В петербургском оперштабе уточнили, что за день на коронавирус проверили 18 795 человек. Медицинское наблюдение необходимо 305. Общее число случаев в городе составляет уже 35 733.