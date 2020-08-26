Кто уехал в Комарово? Всплеск интереса к жизни за городом выявил проблемы рынка

Первое полугодие 2020 года показало рекордный спрос на загородные участки за всю историю наблюдений: он вырос на 43% относительно того же периода в прошлом году. Новая реальность заставила петербуржцев задуматься о переезде за город на постоянной основе.

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Рост числа желающих пожить вдали от мегаполиса вскрыл и проблемы этих мест — среда и инфраструктура оказались не совсем пригодны для долгосрочной комфортной жизни. Вместе с экспертами на круглом столе «Фонтанка» изучила проблему. Изменение спроса Загородный рынок сегодня представлен в множестве форматов: от ИЖС и домов в коттеджных поселках до сервисных апартаментов и полноценных жилых комплексов, только малоэтажных. — Мы лакмусовая бумажка состояния загородного рынка, так как у нас представлено множество типов недвижимости в сегментах бизнес и премиум, и интерес мы видим во всех, — рассказала руководитель проекта города-курорта Gatchina Gardens Наталья Осетрова. — Аналитика показала, что даже при существенном снижении рекламных бюджетов в пандемию мы вышли на темпы продаж, в два раза превышающие месяцы с полноценной рекламной кампанией. Сейчас возобновили работу с клиентами, но наш промо-бюджет на 40% ниже, чем был до пандемии, и при этом мы не теряем объемов.

Даже премиум-сегмент, который обычно очень стабилен в динамике спроса, темпах, емкости и ценообразовании, несколько дрогнул перед новыми реалиями. А в ценовом сегменте от 10 до 25 млн рублей поток клиентов увеличился в два раза. — Мир меняется, а вместе с ним и требования к недвижимости: множество людей перебирается за город, в том числе и потому, что понимает, что пандемия — это надолго, и придется трансформировать жилое пространство. Включился инстинкт самосохранения— сообщила Наталья Осетрова. — В настоящее время мы наблюдаем оживление спроса на загородную недвижимость, — заявил Антон Гаринов, руководитель отдела продаж загородной недвижимости объединения «Строительный трест». — Покупательский интерес отмечается как в сегменте бизнес-класса, так и в более бюджетных проектах. До сих пор большинство стран закрыты для петербуржцев, поэтому собственные загородные дома являются хорошей альтернативой для отдыха. Люди покупают как недорогие участки в удаленных от города локациях, так и участки с коттеджами в престижной застройке рядом с Петербургом. Наша компания реализует коттеджные поселки «Небо» в Кузьмолово, «Сад Времени» в Петергофе и «Озерный край» в Токсово, в непосредственной близости от города, где стабильно высокий спрос на домовладения и земельные участки.

Сегодня на рынке представлены разные форматы загородного жилья — от отдельно стоящих домов до дуплексов и лейнхаусов, — но, по словам эксперта, наибольшей популярностью пользуются коттеджи на собственных земельных участках. «Строительный трест» предлагает клиентам отдельно стоящие дома из натурального кирпича. Архитекторы и проектировщики компании создали проекты площадью от 140 до 527 квадратных метров. Выбирая один из них, клиент затем работает с архитектором, который адаптирует выбранный дом под потребности покупателя. Так, есть возможность изменить планировку, фасадные элементы, поменять облицовочные материалы. Минимальная стоимость домовладения в проектах компании составляет 17,4 млн рублей — это коттедж с участком в посёлке «Сад времени». Несмотря на ситуацию с карантином, в первом полугодии текущего года «Строительный трест» реализовал три земельных участка и семь домовладений. В настоящее время ведутся переговоры еще по ряду объектов. — Такой спрос не удивителен, — пояснил Гаринов.— Современные загородные дома позволяют жильцам пользоваться всеми благами, к которым они уже привыкли в городских квартирах: водоснабжение, отопление, газ, канализация и прочее. При этом свобода передвижения в загородном доме намного выше, чем в квартире. Например, в коттеджном посёлке «Сад времени» готовый кирпичный дом в собственности площадью 200 кв.м на участке 12 соток со всеми подключёнными коммуникациями обойдётся покупателю всего в 20 млн рублей. Эта стоимость сопоставима со стоимостью небольшой квартиры в хорошем месте Петербурга.

В отдельных локациях спрос вырос в премиальном и низком ценовых сегментах, а средний немного выпал из этой статистики, добавил директор ООО «Группа Компаний «СтройСинтез» Владимир Иванов. По его словам, пандемия изменила образ жизни — это стало видно по запросам клиентов. — Многие, кто раньше ездил отдыхать в Италию, Грецию, Нью-Йорк, активно захотели свои дома, — сказал Иванов. — Как только начался коронавирус, у нас сразу возросло число заказов, только техзадание изменилось на проектирование и реконструкцию уже существующих домов. В загородном доме сразу стал актуален кабинет, а то и два, отдельные рабочие места для членов семьи, также вырос запрос на погреба, в том числе и винные, цокольные этажи. Все зависит от бюджета — у нас есть заказы даже на бункеры. Утратив возможность путешествовать, владельцы дач изменили свое отношение к ним — теперь это не просто летний домик. Многие хотят утеплить дачу, иметь резервные источники питания — электростанцию, запас дизельного топлива. Люди понимают, что теперь дача становится местом, где, возможно, придется проводить не только лето.

Трансформация среды Как рассказал Иванов, при оценке любого коттеджа инфраструктура составит примерно 90%. Есть коттеджные поселки на первой линии Финского залива — и они не востребованы из-за того, что там нет почти ничего, кроме земли и домов на ней. А есть места, где за участками стоит очередь — Охтинский Парк, Репино Парк. Множество людей готовы купить загородную недвижимость именно из-за близости магазинов, детских площадок, прогулочных зон. А вот инженерия— одно из «больных мест» этого рынка. — Я 20 лет живу за городом, в большом СНТ около Токсово, где сих пор нет газа, хотя все работы по подключению к газоснабжению выполнены, его просто очень долго не могут согласовать, — поделился эксперт. — Мы сами можем многое сделать в поселке, но в этом вопросе зависим от государства. Все, что касается инфраструктуры, нереально сложно, и многих это отпугивает. От этого страдают и наши заказчики — например, рядом с «Охта парком» уже строят дома по 30–50, по 100 млн, но просто не могут получить даже технические условия для проведения газа.

Еще одна из проблем, вскрывшихся в новых условиях, — отсутствие досуга. По словам Иванова, за городом некуда пойти и нечего делать: все развлечения остались в Петербурге. — Микрогорода вроде Всеволожска, Токсово, Сестрорецка не обросли инфраструктурой, — уточнил он, — а множество СНТ, ДНП и малых коттеджных поселков вообще удалены от всего — поликлиник, пожарных депо... К тому же там еще и плохие дороги. Поэтому важно продумать на многолетнюю перспективу, как сделать жизнь за городом полноценной, как развивать в подобных локациях комфортную среду на случай, если люди и дальше будут стремиться прочь из города, чтобы жить там и работать дистанционно. — Мы много говорили о комфортной жилой среде, парках и иммуномодулирующих общественных пространствах, спортивной инфраструктуре, комплексной инженерной подготовке, но по-настоящему важно и ощутимо это стало лишь в период самоизоляции, — заявила Наталья Осетрова. — Что удивляет: все ожидают второй волны пандемии, счёт идёт на часы, но практически никто не трансформирует жилую среду — ничего не происходит в парках, мы не готовим велосипедные маршруты и дорожки для пешеходов, не разработаны методы социального дистанцирования для общественных пространств. А ведь всем известно — готовь сани летом!

Сейчас практически во всем мире архитекторы разработали концепции парковых зон и деловых пространств с учётом социального дистанцирования. Почему бы не воспользоваться этими рекомендациями — ведь речь идёт о устойчивости экономики и здоровье людей. Парки и общественные места должны работать и в сезон пандемии — это запрос общества. Перестроить их под требования социального дистанцирования достаточно просто: это вопрос зонирования, замены МАФов, строительство велодорожек и модернизация детских площадок. По сути, для хорошего градостроителя это вопрос 3–4 месяцев, необходима только политическая воля — и мы обеспечим должный уровень устойчивости в новой волне пандемии. Сидя дома, в изоляции, люди поняли, что просто жилье само по себе не имеет большой ценности, если оно не обеспечено комфортной жилой средой, возможностью выйти на прогулку, пробежку, отметила эксперт. Особенно в пандемию важно иметь места, куда можно выйти из четырех стен, не подвергая себя опасности заражения. У клиентов вырос запрос на рекреационные пространства: если раньше, например, патио-сады считали просто красивым бонусом, то сегодня это первое, о чем спрашивают клиенты, как и про близость парка, возможности выхода в зеленую зону. — Обратите внимание: при обсуждении на высшем уровне до сих пор говорят только с позиции ввода в эксплуатацию количества квадратных метров, которые стоит задача построить, — сказала также Осетрова. — Мы не видим активного обсуждения качества жилой среды. Сколько теперь, в новых реалиях, зелени, велодорожек, парков, публичных пространств, и детских площадок нужно дополнительно этому жилью построить с учётом норм социального дистанцирования? Мы не можем оставаться в прошлом и при этом надеяться на успешное развитие в будущем. Все это необходимо строить, чтобы квадратные метры стали по-настоящему пригодными для жизни — и, конечно, не без участия и помощи правительства. Пришло время синхронизировать работу бизнеса и власти по улучшению качества жилой среды. Деньги и вокруг них — С точки зрения ликвидности наш рынок немножко «дикий», — считает Владимир Иванов. — Многие думают, что кирпичный дом очень дорогой, а каркасный —дешёвый. На самом деле, если купить участок, подключить сети, построить полностью дом, то разница в стоимости кирпичного и каркасного будет вообще минимальной. То есть стены дома — это не более 9–10% затрат. По словам Иванова, цена на загородные объекты практически никак не меняется: на ней отражается разве что стоимость материалов — подрастает цена бетона, нестабильна цена арматуры. В целом себестоимость дома последние 5–6 лет стояла на одном уровне. Но пандемия все поменяла: возросла стоимость даже недостроенных домов, их раскупили буквально за два месяца ограничений. Те, кто приобретал дом 3–4 года назад за 20 млн рублей, сейчас мог продать его, к примеру, уже за 30 млн. Но этот эффект, по мнению эксперта, уйдет достаточно быстро. Как правило, корректировка стоимости в кирпичных проектах «Строительного треста» происходит один или два раза в год. В портфеле компании есть предложения в коттеджных поселках «Сад времени», «Небо» и «Озерный край», которые относятся к бизнес- и премиум-классу. — Территории, где расположены наши коттеджные поселки, являются урбанизированными, поэтому не подходят под программу «сельской ипотеки», — добавил Антон Гаринов. — Более того, согласно статистике, в секторе загородной недвижимости количество сделок с использованием ипотечного кредита не превышает 10%. У «Строительного треста» достаточно удобная система рассрочки, поэтому в нашем случае количество ипотечных сделок вряд ли покажет большой рост. По словам Осетровой, в сегментах «премиум» и «бизнес», в которых работает компания, на ценообразование прежде всего повлияла именно рекреационная инфраструктура для отдыха и занятий спортом, открытые зелёные пространства — то есть то, что раньше недооценивали. — Цены выросли существенно, но на хорошие проекты, где есть все необходимое, цена всегда будет расти, потому что такой продукт реально в дефиците, — уточнила Наталья Осетрова. — Современная недвижимость очень быстро утрачивает ликвидность, некоторые проекты морально устаревают за 15–20 лет. Но если взять пригороды, построенные 300 лет назад, — недвижимость там хорошо продается до сих пор из-за стандартов комфортной среды, актуальных и в наше время. Пушкин, Павловск, Ораниенбаум сегодня олицетворяют то, как и должны выглядеть пригороды — малоэтажные, зеленые, комфортные для семейного проживания. Такие вещи не устаревают, так почему мы не можем работать с уже зарекомендовавшими себя стандартами комфортной среды? По словам эксперта, недвижимость может легко обесцениться за счёт неправильно спланированной градостроительной политики. Например, можно построить комфортный малоэтажный комплекс, а скоро вокруг появятся районы повышенной плотности, которые «уронят» цену на всю идею и саму малоэтажную недвижимость — такие примеры не редкость. За городом примерно то же самое: как рассказал Владимир Иванов, рядом с хорошим лесом или озером участки продаются моментально и застраиваются полностью — нормативы по зелени не соблюдаются, от леса ничего не остается. Выходом здесь может стать только комплексный подход и введение контроля качества загородного строительства. Есть, над чем работать Пандемия сильно оживила загородный рынок, однако это имело и побочные эффекты. Появляются объекты, построенные на скорую руку, а экономия практически на всем в стройке сказывается на качестве. Кроме того, этот сегмент недвижимости развивается неравномерно, появилось много недостроенных объектов и целых коттеджных поселков— люди взялись, а потом у них просто кончились деньги. — Проблема в том, что у нас нет нормативной классификации для загорода — что такое дом-вилла, летний дом, дом для постоянного проживания, — сообщил Владимир Иванов. — Сейчас любой человек может построить любой дом даже без фундамента, с использованием любых технологий — хоть из шпал. В итоге на рынке появляется множество домов, не соответствующих никаким нормам и стандартам, в том числе и безопасности. Возможно, нужна какая-то экспертиза таких домов. По мнению Иванова, именно по причине той самой «дикости» загородного рынка здесь не смогут работать многие добросовестные застройщики из города. Они будут строить по правилам и с соблюдением всех нормативов, в итоге цена жилья у такого застройщика окажется на 40–50% дороже. Анна Романова, «Фонтанка.ру»