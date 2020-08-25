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25.08.2020 17:38
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У подозреваемого в мздоимстве майора полиции и его брата нашли 360 банковских карт. За взяткой виден обнал

Стали известны подробности обысков у сотрудника 71-го отдела полиции Петроградского района Петербурга 29-летнего Султана Исакова, задержанного 21 августа по подозрению в коррупции.

Как пишет 47news, при обыске у майора Исакова оперативники УСБ нашли 60 банковских карт, а ещё 300 штук нашли в автомобиле его 29-летнего родного брата Камиля. Выяснилось, что большая часть карточек оформлена на солдат-срочников, проходящих службу в Петербурге и Ленобласти. Улики указывают, братья Исаковы — вероятные участники уже изрядно подзабытой схемы по обналичке денег. Её суть коллеги «Фонтанки» описали в материале «Два брата и бег до банкомата. У полицейского нашли мешок кредиток от Минобороны».

Майор Султан Исаков был задержан в рамках возбуждённого уголовного дела по статье «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействия)». По версии следствия, полицейский за мзду закрывал глаза на ситуацию с мигрантами в петербургской строительной компании. Размер таксы был определен в 10 тысяч рублей в месяц. Через посредника и переводы Султан Исаков успел получить 50 тысяч рублей. При этом деньги строители переводили на банковскую карту Камиля Исакова — младшего брата задержанного майора.

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Комментарии (1)

sakorol
расформировать весь 71 отдел если начальник такой то такие же подчиненные
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