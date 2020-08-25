У подозреваемого в мздоимстве майора полиции и его брата нашли 360 банковских карт. За взяткой виден обнал
Стали известны подробности обысков у сотрудника 71-го отдела полиции Петроградского района Петербурга 29-летнего Султана Исакова, задержанного 21 августа по подозрению в коррупции.
Как пишет 47news, при обыске у майора Исакова оперативники УСБ нашли 60 банковских карт, а ещё 300 штук нашли в автомобиле его 29-летнего родного брата Камиля. Выяснилось, что большая часть карточек оформлена на солдат-срочников, проходящих службу в Петербурге и Ленобласти. Улики указывают, братья Исаковы — вероятные участники уже изрядно подзабытой схемы по обналичке денег. Её суть коллеги «Фонтанки» описали в материале «Два брата и бег до банкомата. У полицейского нашли мешок кредиток от Минобороны».
Майор Султан Исаков был задержан в рамках возбуждённого уголовного дела по статье «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействия)». По версии следствия, полицейский за мзду закрывал глаза на ситуацию с мигрантами в петербургской строительной компании. Размер таксы был определен в 10 тысяч рублей в месяц. Через посредника и переводы Султан Исаков успел получить 50 тысяч рублей. При этом деньги строители переводили на банковскую карту Камиля Исакова — младшего брата задержанного майора.