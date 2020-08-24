Исследователи из Гонконга заявили о первом задокументированном повторном заражении коронавирусом

Исследователи в Гонконге выявили возможный первый случай повторного заражения коронавирусом COVID-19, предположив, что иммунитет к болезни длится лишь несколько месяцев, сообщает Reuters со ссылкой на информацию из Университета Гонконга.

«Вероятно, молодой и здоровый пациент второй раз заразился COVID-19 через 4,5 месяца после первого заражения», — говорится в заявлении ученых Университета Гонконга.

33-летний мужчина был вылечен от COVID-19 и выписан из больницы в апреле, но после возвращения из Испании через Великобританию 15 августа его тест на коронавирус снова дал положительный результат. Было обнаружено, что он заразился штаммом коронавируса, отличным от того, которым он болел ранее, и у него не было симптомов второй инфекции.

