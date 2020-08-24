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24.08.2020 17:51
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Исследователи из Гонконга заявили о первом задокументированном повторном заражении коронавирусом

Исследователи в Гонконге выявили возможный первый случай повторного заражения коронавирусом COVID-19, предположив, что иммунитет к болезни длится лишь несколько месяцев, сообщает Reuters со ссылкой на информацию из Университета Гонконга.

«Вероятно, молодой и здоровый пациент второй раз заразился COVID-19 через 4,5 месяца после первого заражения», — говорится в заявлении ученых Университета Гонконга.

33-летний мужчина был вылечен от COVID-19 и выписан из больницы в апреле, но после возвращения из Испании через Великобританию 15 августа его тест на коронавирус снова дал положительный результат. Было обнаружено, что он заразился штаммом коронавируса, отличным от того, которым он болел ранее, и у него не было симптомов второй инфекции.

Как отмечает издание, такие данные могут означать, что иммунитет к коронавирусу сохраняется всего несколько месяцев.

Врачи в США и других странах сообщали о некоторых случаях предполагаемого повторного заражения COVID-19, однако ни один из этих случаев не был подтвержден тщательными исследованиями.

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Комментарии (1)

Piter Russo
В Питере такие случаи по слухам из мед.кругов тоже есть - но их отнесли к тому случаю, что людей не долечили попросту по версии роспотребнадзора. Детально разбираться не стали.
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