В Верхнем парке Петергофа снесут 25% зеленых насаждений, но «Летнего сада-2» не планируют

«Проектом предусмотрен санитарный, ландшафтный и планировочный снос 25% зеленых насаждений с последующим восстановлением в историческом породном составе, — сообщил он 24 августа. — Облик Верхнего сада в соответствии с проектом не претерпит никаких изменений, только появятся дерновые исторические композиции в центральной части сада, не воссозданные в последнюю послевоенную реставрацию».

Масштабная реставрация Верхнего парка в Петергофе, которая продлится три года, затронет четверть зеленых насаждений, но в целом сохранит его в привычном для петербуржцев облике, сообщил «Фонтанке» заместитель генерального директора музея-заповедника по техническому обеспечению Ваган Бабаян.

При этом вопрос о том, чтобы сделать Верхний сад платным после реставрации и установить на входе турникеты, по его словам, в настоящее время не рассматривается.

«Проектом не предусмотрено изменение объемно-пространственной, ландшафтной композиции Верхнего сада, и сравнение его с Летним садом представляется некорректным», — ответил он на вопрос «Фонтанки».

Напомним, что Верхний сад закрыли для посетителей на крупнейшую за полвека реставрацию до 2024 года. Из проектной документации может сложиться впечатление, что наследие Петра Великого нужно вновь восстанавливать из пепла, чему удивятся еще недавно наслаждавшиеся там прогулками петербуржцы. Подробный разбор в материале «Фонтанки».