Верхний сад закрыли на крупнейшую за полвека реставрацию. Из проектной документации может сложиться впечатление, что наследие Петра Великого нужно вновь восстанавливать из пепла, чему удивятся еще недавно наслаждавшиеся там прогулками петербуржцы.

Верхний сад на Citywalls.ru

Столбы ограды покосились, дорожки зарастают мхом, деревья годятся лишь под снос, лавочки и ограды газонов - туда же, а фонтаны надо перебирать до дна. Заявки от подрядчиков-спасителей принимают до конца августа. Верхний сад – выдающийся памятник русского садово-паркового искусства, созданный в первой четверти XVIII века, он является важнейшей составляющей частью резиденции Петра Алексеевича. Это парадный въезд, созданный по его наброскам, и объект культурного наследия федерального значения.

Территорию в 14 га украшают пять фонтанов. На главной оси сада находятся три из них: у южного входа – круглый «Межеумный», в центре – фонтан «Нептун» и севернее, ближе к дворцу – «Дубовый». В Квадратных прудах, расположенных справа и слева от него также устроены фонтаны. В саду установлены четыре трельяжные беседки и четыре галереи «берсо» с беседками-«люстгаузами». У южного входа в сад, в нишах живой изгороди стоят две мраморные вазы, в северной части партера, вблизи Большого дворца – шесть мраморных статуй «Зефир», «Флора», «Вертумн», «Помона», «Меркурий» и «Минерва». По периметру сад обнесен оградой с каменными столбами и воротами.

Фото: с сайта zakupki.gov.ru

Как следует из 125-страничной пояснительной записки к проектной документации, поработать с этим великолепием планируют основательно. Начнут с главного — растительности. В саду 3743 деревьев 30 видов и кустарники 24 видов, включая лианы. Большая часть – 83%, находится в возрастной группе «от 41 до 100 лет». 16% деревьев моложе, и всего 1% старше века ― это то немногое, что сохранилось с довоенного времени.

Фото: с сайта zakupki.gov.ru

Основной объем существующих зеленых насаждений сада, по оценке авторов проекта, находится в хорошем и удовлетворительном состоянии. Поэтому будут сохранены аллейные посадки липы, плодовый сад в южной части Верхнего сада, свободно растущие насаждения по периметру и липовые посадки в Круглых боскетах («зеленые стены»). А вот остальным не повезло.

Фото: с сайта zakupki.gov.ru

Деревья и кустарники в боскетах, еловые посадки вдоль Петровского рва, кустовые липы галерей-берсо («зеленых коридорах»), насаждения партера, подлежат по тем или иным причинам сносу. В основном из-за плачевного состояния. Также принято решение об уборке насаждений из лиан (виноград девичий, древогубец лазающийи жимолость-каприфоль), как «не исторических». А до начала работ по реставрации ограды Верхнего сада планируется и снос насаждений, расположенных в непосредственной близости от неё.

Фото: с сайта zakupki.gov.ru

«Обобщая проблему сноса насаждений, следует уточнить, что насаждения формирующие основу объемно-пространственной композиции Верхнего сада, составляют многорядные липовые аллеи, а это, по данным инвентаризации, более 70% от общего количества, а плодовые деревья (которые в основном и отправят под снос. ― Прим. ред.), составляют около 15%. Этот факт определенно доказывает, что сохраняется большая часть насаждений, элементы послевоенной реставрация, которые являются пластом истории Верхнего сада по отношению к истории существования сада», - оправдывают решение авторы.

Проектом предусматривается полная замена Больших трельяжных галерей с люстгаузами на новые, «выполненные в соответствии с иконографическими материалами». Сооруженные в 1970-х годах фундаменты трельяжных галерей и люстгаузов будут снесены.

Те, кто бывал в саду, помнят скамьи на аллеях и площадках сада. Им тоже конец: «стационарные скамьи имеют значительный износ, подверглись биопоражению и нуждаются в замене», пишут авторы. Новые воссоздают по аналогии с историческими образцами: с сиденьями из древесины и опорами-балясинами из армированного бетона. Заодно утилизируют и ограждения, которые защищали газоны от вытаптывания, как имеющие «деформации и повреждения». Также проектом предлагается демонтаж стен и дна чаши у фонтанов «Дубовый» и «Межеумный», «как не отвечающих требованиям по обеспечению работы». После этого бетонные конструкции плиты основания, постаментов фигур дельфинов и дракона будут разобраны и утилизированы. Сами скульптуры будут переданы на хранение или реставрацию, но в итоге все соберут обратно и общий вид пруда с фонтанами обещают сохранить без изменений.

Обследованием установлено, что большинство столбов и пилонов ограды Верхнего сада отклонены от вертикального положения, ею комплексно не занимались с послевоенного времени. Количество элементов имеющих вертикальное отклонение до 1 градуса (60 мм) – 58 шутк, от 1 до 5 градусов (300 мм) – 62 штуки. Все это будут выправлять и укреплять. Сейчас опасности внезапного обрушения столбов нет, но дальнейшее разрушение их основания создает угрозу разрушения отдельных столбов. «Под капотом» сада проблем еще больше. Плотина на канале Гольца, которая предназначена для регулирования поступления воды в Западный Квадратный пруд, находится в состоянии близком к «недопустимому», отмечают авторы. Бетон в местах анкеровки опорных элементов затвора выкрошился и не подлежит ремонту, элементы опорной рамы имеют значительные коррозионные повреждения, включая сквозные свищи. В канале Гольца, построенном 1721 году, который является частью водоподводящей фонтанной системы Петергофа, накапливается ил и мусор, происходит деструкция раствора и выпадение отдельных кирпичей, а общее состояние русла канала оценивается как ограниченно работоспособное

Стена водозабора на канале Гольца разрушилась полностью. Существует опасность сползания берегового откоса, обломки кладки и грунт попадают в коллектор и замусоривают его. В своде наблюдается выкрашивание и деструкция кирпича, вымывание раствора из швов. Вода проникает сквозь кладку в окружающий грунт и увлажняет его. Подземные кирпичные галереи от ворот сада до фонтана «Нептун» тоже в плачевном состоянии. В своде наблюдается выкрашивание и деструкция кирпича, вымывание раствора из швов. Дно коллектора заилено частицами грунта, как приносимыми из Самсониевского водовода, так и проникающего через стены, перекрытия и горловины колодцев. В настоящее время нижняя часть трубопроводов погружена в наносы. Плотина на канале Гольца также в ограниченно работоспособном состоянии, близком к недопустимому - бетонные несущие конструкции устоев утратили эксплуатационные характеристики. Проектным решением предлагается отреставрировать бетонные конструкции с сохранением исторических габаритов и конфигурации.

В ГМЗ «Петергоф» сообщили, что научно-проектная документация согласованна с КГИОП и получила положительную оценку государственной историко-культурной экспертизы. «Верхний сад, уникальный памятник регулярного паркостроения XVIII века, не проходил комплексную реставрацию более 50 лет. Масштабные научные исследования, проведенные по инициативе ГМЗ «Петергоф» в 2012-2017 годах, выявили ряд проблем в современном состоянии этого памятника: зеленые насаждения сада истощены и утратили декоративность; вертикальная планировка сада частично нарушена, из-за чего дорожки и газоны боскетов зарастают мхом; дренажно-мелиоративная система находится в ограниченно-работоспособном состоянии. В реставрации нуждаются конструкции малых архитектурных форм и ограда сада», - рассказали в государственном музее-заповеднике. И отметили, что в первую очередь предстоит отреставрировать исторический коллектор, который проходит по всей длине сада и питает фонтаны центральной части Нижнего парка, в том числе фонтан «Самсон» и Большой каскад. Ситуация осложняется переувлажненностью территории: глиняный водоносный слой залегает на глубине чуть менее полуметра. Чтобы вывести воду реставраторам придется провести масштабный ремонт дренажно-мелиоративной системы и инженерных сетей. На этом этапе также будут отреставрированы бассейны и водоводы фонтанов «Дубовый» и «Межеумный». Специалисты рассчитывают провести все работы до декабря 2023. Но для посетителей полностью отреставрированный. Верхний сад откроется лишь весной 2024 года. Илья Казаков, «Фонтанка.ру»