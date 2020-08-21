Регистрировать автомобили теперь можно будет и в МФЦ

Новый сервис будет доступен в ближайшее время в МФЦ, но не во всех. По решению правительства, там можно будет регистрировать автомобили.



Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о том, что в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг должна появиться новая услуга — регистрация транспортных средств. Об этом сообщается 21 августа на сайте правительства.



«Новый сервис станет доступен благодаря привлечению сотрудников МВД к работе на территории МФЦ. С ними заявителям предстоит иметь дело только на этапе осмотра автомобиля. Приемом заявлений автовладельцев будут заниматься сотрудники МФЦ, они же выдадут готовые документы», — говорится в постановлении.

