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21.08.2020 10:40
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Регистрировать автомобили теперь можно будет и в МФЦ

Новый сервис будет доступен в ближайшее время в МФЦ, но не во всех. По решению правительства, там можно будет регистрировать автомобили.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о том, что в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг должна появиться новая услуга — регистрация транспортных средств. Об этом сообщается 21 августа на сайте правительства.

«Новый сервис станет доступен благодаря привлечению сотрудников МВД к работе на территории МФЦ. С ними заявителям предстоит иметь дело только на этапе осмотра автомобиля. Приемом заявлений автовладельцев будут заниматься сотрудники МФЦ, они же выдадут готовые документы», — говорится в постановлении.

Это, уверены чиновники, позволит упростить процедуру и сэкономить время автовладельцам.

Для МФЦ выставляется только одно условие — инфраструктура для обслуживания автомобилистов.

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Комментарии (1)

footballer13
У МВД чуть ли не последнее отбирают, бедолаги.
В общем-то и для осмотра они совершенно не обязательны.
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