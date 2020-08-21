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21.08.2020 09:19
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Из квартиры главбуха на Краснопутиловской воры унесли 11 млн и драгоценностей еще на пять

Полиция расследует квартирную кражу на 16 млн рублей в Московском районе Петербурга. Ювелирных изделий в ближайших ломбардах не оказалось.

Как стало известно «Фонтанке» 21 августа, с сообщением о краже 39-летний главный бухгалтер обратилась в полицию накануне. Пока женщина была на даче в Ломоносовском районе, ее квартиру на Краснопутиловской улице, дом 56, обчистили воры. Произошло это в период с семи вечера 19 августа по восемь утра 20-го.

Путь в помещение выбрали нелегкий — отжали стеклопакет на кухне, квартира расположена на пятом этаже 16-этажного дома. Исчезло 11 млн рублей и порядка 30 наименований ювелирных изделий на общую сумму 5 млн.

Квартиру и парадную проверили кинологи. Собака увела на черную лестницу, к чему-то принюхалась на втором этаже, затем пришла на задний двор и закончила работу там, откуда недавно вывезли мусор и были припаркованы автомобили.

Сотрудники полиции осмотрели порядка 30 ломбардов, но ничего из пропавшего туда никто не приносил. Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии (2)

260602101
Краснопутиловская, 56 это хрущевка-пятиэтажка. Откуда еще 11 этажей и Черный ход ? Запутанное дело......Висяк.
hal9000
Обычно воры когда торопятся у них сыпется все..по-любому пару банкнот потеряли
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