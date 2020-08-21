Из квартиры главбуха на Краснопутиловской воры унесли 11 млн и драгоценностей еще на пять

Полиция расследует квартирную кражу на 16 млн рублей в Московском районе Петербурга. Ювелирных изделий в ближайших ломбардах не оказалось.



Как стало известно «Фонтанке» 21 августа, с сообщением о краже 39-летний главный бухгалтер обратилась в полицию накануне. Пока женщина была на даче в Ломоносовском районе, ее квартиру на Краснопутиловской улице, дом 56, обчистили воры. Произошло это в период с семи вечера 19 августа по восемь утра 20-го.



Путь в помещение выбрали нелегкий — отжали стеклопакет на кухне, квартира расположена на пятом этаже 16-этажного дома. Исчезло 11 млн рублей и порядка 30 наименований ювелирных изделий на общую сумму 5 млн.

