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20.08.2020 08:43
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В Петербурге власти разыграют путевки в санаторий для переболевших COVID-19, количество мест ограничено

Комитет здравоохранения Петербурга профинансирует санаторное лечение для 154 человек после перенесенного COVID-19. Кандидаты на путевку должны иметь регистрацию в городе и постоянное место работы.

Итоги конкурса на долечивание петербуржцев, перенесших вызванную новой коронавирусной инфекцией пневмонию, комитет здравоохранения подводит 20 августа. На оплату путевок в санаторий Смольный выделил 7 миллионов рублей. Этих денег хватит для 154 человек, выяснила «Фонтанка» из технического задания конкурса.

«Одному пациенту предоставляется курс долечивания длительностью 14 дней, общее количество курсов рассчитывается из 2156 дней», - указано в условиях госзакупки.

Каждого петербуржца санаторий обслужит на 3281 рубль в сутки. В эту сумму входят размещение в двухместном номере со всеми удобствами, осмотры врачей-специалистов, постоянное медицинское наблюдение.

Чтобы претендовать на бесплатную путевку, нужно иметь регистрацию в Санкт-Петербурге, официальное трудоустройство и свежую историю болезни. В санаторий отправляют непосредственно после стационарного лечения.

В Петербурге с начала пандемии зарегистрированы 34 487 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 24 793 пациентов.

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Комментарии (2)

gencon
Какие это власти? Паразиты нелегетимные
spb7771250
Позорище.
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