В Петербурге власти разыграют путевки в санаторий для переболевших COVID-19, количество мест ограничено

Комитет здравоохранения Петербурга профинансирует санаторное лечение для 154 человек после перенесенного COVID-19. Кандидаты на путевку должны иметь регистрацию в городе и постоянное место работы.

Итоги конкурса на долечивание петербуржцев, перенесших вызванную новой коронавирусной инфекцией пневмонию, комитет здравоохранения подводит 20 августа. На оплату путевок в санаторий Смольный выделил 7 миллионов рублей. Этих денег хватит для 154 человек, выяснила «Фонтанка» из технического задания конкурса.