Учёные обратили внимание на видео с неопознанными объектами на орбите Земли , сделанное с борта МКС петербургским космонавтом Иваном Вагнером. Версии звучат разные, многие связывают НЛО с со SpaceX Илона Маска.

Это могут быть спутники системы связи Starlink, предположил в беседе с РИА «Новости» 19 августа научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зелёный. Научный сотрудник отдела Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт тоже считает, что так могли бликовать эти аппараты. «Это, скорее всего, «кусок» группировки Маска, — сказал Эйсмонт. — Интересно то, что они появились и пропали. Но этому тоже есть объяснение. Мы их видим, когда они отражают солнечный свет. Отражение удерживается недолго. После чего отраженный свет идет уже мимо МКС. Скорее всего, именно такая версия».

Заместитель директора по научной работе Института астрономии РАН Михаил Сачков в разговоре с «Газетой.Ru» тоже рассуждал об отражённом свете.

«Как вариант объяснения — другой искусственный спутник, который виден как точечный объект. Он дал блики на оптике камеры. В пользу этой версии говорит равное расстояние между изображениями. Вероятно, спутник находился вне поля зрения, и это все — блики от него», — пояснил он.

Иван Вагнер оканчивал Балтийский государственный технический университет имени Устинова (Военмех) в Санкт-Петербурге, поэтому его называют петербургским космонавтом. В феврале он вошёл в состав экипажа для полёта на МКС.