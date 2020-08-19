Upstream: Задержанный в Норвегии «российский шпион» оказался сотрудником компании, работавшей с «Северным потоком»

«DNV GL подтвердила, что сотрудник, работающий над совместным отраслевым проектом 3D-печати в ее нефтегазовом подразделении, был арестован норвежскими властями и обвинен в шпионаже. <...> Мужчина якобы был задержан после встречи с офицером российской разведки с целью продажи государственной тайны», — сообщает 19 августа издание Upstream.

Подозреваемый в шпионаже гражданин Норвегии оказался сотрудником компании DNV GL, которая работала с «Северным потоком». Норвежец мог иметь контакты с российской разведкой.

В компании-работодателе подозреваемого заверили, что у него не было допуска к секретной информации. Он также не работал над проектами, связанными с оборонной промышленностью или вооруженными силами королевства.



Служба безопасности норвежской полиции (PST) не раскрывает личность задержанного. При этом полицейские в Twitter подтвердили, что «в субботу, 15 августа, был задержан человек, подозреваемый в передаче иностранному государству информации, которая может нанести ущерб национальным интересам».



СМИ уточнили, что задержанный мужчина — гражданин Норвегии, который родился за границей, но живет в Осло. Ему 50 лет.

