FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +23
73.43р87.34р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
19.08.2020 13:15
1
Печать

Upstream: Задержанный в Норвегии «российский шпион» оказался сотрудником компании, работавшей с «Северным потоком»

Подозреваемый в шпионаже гражданин Норвегии оказался сотрудником компании DNV GL, которая работала с «Северным потоком». Норвежец мог иметь контакты с российской разведкой.

«DNV GL подтвердила, что сотрудник, работающий над совместным отраслевым проектом 3D-печати в ее нефтегазовом подразделении, был арестован норвежскими властями и обвинен в шпионаже. <...> Мужчина якобы был задержан после встречи с офицером российской разведки с целью продажи государственной тайны», — сообщает 19 августа издание Upstream.

В компании-работодателе подозреваемого заверили, что у него не было допуска к секретной информации. Он также не работал над проектами, связанными с оборонной промышленностью или вооруженными силами королевства.

Служба безопасности норвежской полиции (PST) не раскрывает личность задержанного. При этом полицейские в Twitter подтвердили, что «в субботу, 15 августа, был задержан человек, подозреваемый в передаче иностранному государству информации, которая может нанести ущерб национальным интересам».

СМИ уточнили, что задержанный мужчина — гражданин Норвегии, который родился за границей, но живет в Осло. Ему 50 лет.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

ZapadЭnka
"цап-царап" не удался в этот раз.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний