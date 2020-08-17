Норвежские спецслужбы заявили о задержании шпиона, работавшего на Россию

Полицейская служба безопасности (PST) Норвегии заявила о задержании местного жителя по подозрению в «передаче сведений иностранному государству». Об этом 17 августа сообщается в Twitter спецслужбы.



Как пишет Aftenposten, подозреваемому 50 лет, он родился за пределами страны, но проживает в Осло. По данным издания, мужчину подозревают в передаче российской разведке «информации, которая может нанести вред национальным интересам».



«Обвинение основано на том, что между обвиняемым и российскими разведчиками проводились встречи», — уточнили в PST.

