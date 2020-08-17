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17.08.2020 22:21
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Норвежские спецслужбы заявили о задержании шпиона, работавшего на Россию

Полицейская служба безопасности (PST) Норвегии заявила о задержании местного жителя по подозрению в «передаче сведений иностранному государству». Об этом 17 августа сообщается в Twitter спецслужбы.

Как пишет Aftenposten, подозреваемому 50 лет, он родился за пределами страны, но проживает в Осло. По данным издания, мужчину подозревают в передаче российской разведке «информации, которая может нанести вред национальным интересам».

«Обвинение основано на том, что между обвиняемым и российскими разведчиками проводились встречи», — уточнили в PST.

Защита уже сообщила, что мужчина признает факт передачи информации, но считает, что в ней не было ничего секретного. Обвинение настаивает на том, что встречи проводились скрытно, так что подозреваемый понимал их незаконность — и якобы получал за информацию крупные суммы.

Мужчина работал в компании DNV GL, которая занимается консультационными услугами и сертификацией в области судостроения, нефтегазовой промышленности и энергетики. Норвежские спецслужбы считают, что у него были контакты с представителями оборонной промышленности. Мужчине предъявили обвинения по статье 124 Уголовного кодекса Норвегии «разглашение государственной тайны», ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Комментарии (4)

Brit
Это первый случай, когда гражданин Норвегии обвиняется в продаже государственных секретов России с тех пор, как Арне Трехольт был арестован в 1984 году и в следующем году приговорен к 20 годам тюремного заключения. Трехольт в то время был сотрудником министерства иностранных дел в Осло.
RemyMartin
Чем же его сманили?
Nothing
я б в Норвегии в тюрьме посидел! Нормльно
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