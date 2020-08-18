Поддержка белорусского протеста в Петербурге обретает новую форму. Теперь солидарность выражают не только пикетами
В Петербурге сочувствующие протестам, охватившим Белоруссию после президентских выборов, не только несут флаги к консульству, но и вывешивают их за окна.
Вариант поддержки Белоруссии без выхода на улицу фотокорреспондент «Фонтанки» 18 августа заметил на набережной канала Грибоедова. Белый флаг с красной полосой посередине, который потерял статус официального с приходом к власти Александра Лукашенко и теперь является символом оппозиции, вывесили за окно дома №63.
Ещё один, но уже дополненный гербом «Погоня», можно увидеть в нескольких минутах ходьбы — его прикрепили к балкону дома №73.
В Белоруссии протесты не утихают после того, как на выборах 9 августа победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Митингующих выгоняют с улиц в том числе резиновыми пулями и светошумовыми гранатами, есть погибшие. В СК Белоруссии официально сообщали, что 600 человек подали заявления об избиении при задержании, еще 100 пожаловались на издевательства в изоляторах. МВД добавляет, что на сегодняшний день под административным арестом остаются 44 человека. Сторонники Лукашенко также вышли на улицы, однако едва ли по своей воле, пишут местные СМИ.
В Петербурге в поддержку белорусского протеста стоят в одиночных пикетах у консульства республики. Горожане приходят ко входу с флагами, свечами и цветами.