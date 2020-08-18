В Петербурге сочувствующие протестам, охватившим Белоруссию после президентских выборов, не только несут флаги к консульству, но и вывешивают их за окна.



Вариант поддержки Белоруссии без выхода на улицу фотокорреспондент «Фонтанки» 18 августа заметил на набережной канала Грибоедова. Белый флаг с красной полосой посередине, который потерял статус официального с приходом к власти Александра Лукашенко и теперь является символом оппозиции, вывесили за окно дома №63.



Ещё один, но уже дополненный гербом «Погоня», можно увидеть в нескольких минутах ходьбы — его прикрепили к балкону дома №73.