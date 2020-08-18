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18.08.2020 20:25
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Белорусская оппозиция готова сотрудничать с Россией

Белоруссия готова к конструктивному сотрудничеству со всеми внешними партнерами, том числе и с Россией. Об этом 18 августа сообщила соратница бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской и член объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова.

Колесникова отметила, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко не в состоянии справиться с этой задачей, поскольку в последнее время в сотрудничестве с Россией регулярно возникает напряжение и конфликты, сообщает РБК.

Еще один член совета, экс-директор театра Ивана Купалы Павел Латушко считает, что Россия и Евросоюз должны быть посредниками на переговорах между властями и оппозицией, пишет РИА Новости.

Белорусская оппозиция 17 августа опубликовала предварительный состав так называемого Координационного совета по передаче власти. В предварительный список участников координационного совета вошли 35 человек: лауреат Нобелевской премии по литературе белорусская писательница Светлана Алексиевич, глава штаба бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико Мария Колесникова, председатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, ряд журналистов, бизнесменов и общественных деятелей Белоруссии. Президент Александр Лукашенко считает создание координационного совета оппозиции попыткой захвата власти «со всеми вытекающими последствиями».

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Комментарии (2)

hal9000
Очередные армяне...кто следующий?..)
Агроном аэродрома
Надо уточнить у меркель и марона...
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