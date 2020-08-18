Белорусская оппозиция готова сотрудничать с Россией

Белоруссия готова к конструктивному сотрудничеству со всеми внешними партнерами, том числе и с Россией. Об этом 18 августа сообщила соратница бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской и член объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова.



Колесникова отметила, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко не в состоянии справиться с этой задачей, поскольку в последнее время в сотрудничестве с Россией регулярно возникает напряжение и конфликты, сообщает РБК.

Еще один член совета, экс-директор театра Ивана Купалы Павел Латушко считает, что Россия и Евросоюз должны быть посредниками на переговорах между властями и оппозицией, пишет РИА Новости.

