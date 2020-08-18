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18.08.2020 16:08
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Жыве Мали. Начавшиеся в июне массовые протесты закончились военным мятежом и арестом политической верхушки африканской страны

Армия устроила государственный переворот в африканской стране на западе континента. Противники президента Ибрагима Бубакара Кейты с июня проводили массовые демонстрации.

«Во вторник стрельба произошла на военной базе за пределами столицы Мали Бамако. Посольство Норвегии и источники в сфере безопасности сообщили о возможном мятеже», — рассказало 18 августа Reuters.

Вскоре посольство Франции, колонией которой было Мали, также подтвердило информацию о мятеже.

Местное издание Bamada сообщает, что президенту поставлен ультиматум сегодня же уйти в отставку. Мятежники уже захватили Генштаб и государственную ТВ-компанию ORTM. Арестованы, по непроверенной информации, спикер парламента, глава Минфина, министр иностранных дел и премьер.

Очевидцы сообщают о военной технике на улицах. Гражданских просят оставаться в своих домах.

СМИ уточняют, что у мятежа есть несколько руководителей. Один из них — это выходец из нацгвардии Садио Камара. Он возглавляет военную школу в лагере Кати рядом с Бамако, где утром и началась стрельба.

Второй лидер — это полковник Дьо.

Мятежу предшествовало несколько месяцев протестов против президента, которые с новой силой разгорелись неделю назад.

Военные перевороты в Мали — дело привычное. Так, в 2012 году был свергнут президент Амаду Тумани Туре. В стране сложная обстановка, так как в республике активны радикальные исламисты, в том числе сторонники запрещенного в РФ «Исламского государства». На севере Мали продолжаются столкновения между правительственными силами и радикалами. В конце 2018 года там обстреляли российский вертолет Ми-8.

Ибрагим Бубакар Кейта после переворота 2012 года смог избежать гонений. В 2013 году он решил баллотироваться в президенты и построил свою избирательную кампанию на традиционных исламских ценностях. Победить ему удалось лишь во втором туре. На выборах в августе 2018 года Кейта снова одолел противников во втором туре. Он смог отлучить от власти влиятельных путчистов, а также добиться снятия санкций США, однако он и его правительство неоднократно обвинялись в коррупции. Это, а также неспособность обеспечить безопасность перед лицом радикалов дали импульс протестам в 2020-м.

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