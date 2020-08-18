Жыве Мали. Начавшиеся в июне массовые протесты закончились военным мятежом и арестом политической верхушки африканской страны

Местное издание Bamada сообщает, что президенту поставлен ультиматум сегодня же уйти в отставку. Мятежники уже захватили Генштаб и государственную ТВ-компанию ORTM. Арестованы, по непроверенной информации, спикер парламента, глава Минфина, министр иностранных дел и премьер.

СМИ уточняют, что у мятежа есть несколько руководителей. Один из них — это выходец из нацгвардии Садио Камара. Он возглавляет военную школу в лагере Кати рядом с Бамако, где утром и началась стрельба.

Мятежу предшествовало несколько месяцев протестов против президента, которые с новой силой разгорелись неделю назад.



Военные перевороты в Мали — дело привычное. Так, в 2012 году был свергнут президент Амаду Тумани Туре. В стране сложная обстановка, так как в республике активны радикальные исламисты, в том числе сторонники запрещенного в РФ «Исламского государства». На севере Мали продолжаются столкновения между правительственными силами и радикалами. В конце 2018 года там обстреляли российский вертолет Ми-8.

Ибрагим Бубакар Кейта после переворота 2012 года смог избежать гонений. В 2013 году он решил баллотироваться в президенты и построил свою избирательную кампанию на традиционных исламских ценностях. Победить ему удалось лишь во втором туре. На выборах в августе 2018 года Кейта снова одолел противников во втором туре. Он смог отлучить от власти влиятельных путчистов, а также добиться снятия санкций США, однако он и его правительство неоднократно обвинялись в коррупции. Это, а также неспособность обеспечить безопасность перед лицом радикалов дали импульс протестам в 2020-м.