ТАСС: ЧВК «Вагнер» попала под санкции Евросоюза

ЧВК «Вагнер» попала под санкции Евросоюза. Об этом 13 декабря пишет ТАСС со ссылкой на дипломата.

По данным агентства, решение о санкциях было принято без обсуждения главами министерств иностранных дел стран Евросоюза. В списке 4 юридических и 8 физических лиц.

Санкции были анонсированы в середине ноября и связаны с вероятным присутствием российских наемников в Мали. Экономические меры воздействия после заседания 13 декабря коснутся и саму страну, с формулировкой за «подрыв процесса демократической передачи власти».