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ТАСС: ЧВК «Вагнер» попала под санкции Евросоюза

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ЧВК «Вагнер» попала под санкции Евросоюза. Об этом 13 декабря пишет ТАСС со ссылкой на дипломата.

По данным агентства, решение о санкциях было принято без обсуждения главами министерств иностранных дел стран Евросоюза. В списке 4 юридических и 8 физических лиц.

Санкции были анонсированы в середине ноября и связаны с вероятным присутствием российских наемников в Мали. Экономические меры воздействия после заседания 13 декабря коснутся и саму страну, с формулировкой за «подрыв процесса демократической передачи власти».

В Мали в мае 2021 года произошел второй с августа 2020-го военный переворот. Мятежники задержали временного президента Ба Ндао и временного премьер-министра Моктара Уана. Обязанности главы государства стал исполнять полковник Ассими Гоита. В середине сентября 2021-го ряд СМИ сообщили, что власти Мали планируют подписать соглашение с ЧВК Вагнера о переброске в страну российских наемников.

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