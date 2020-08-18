В Москву с Дальнего Востока улетели не только журналисты кремлёвского пула, но и министр энергетики России Александр Новак. У него тоже диагностировали COVID-19.

О положительном тесте на коронавирус у Новака сообщил 18 августа глава правительства РФ Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в Благовещенске. «К сожалению, Александр Валентинович Новак заболел коронавирусом. Давайте пожелаем ему от всей души выздоровления. Он прилетел, собственно говоря, и улетел в Москву, не приняв участие. Дай бог ему здоровья», — цитирует Мишустина РИА Новости.