Министр энергетики заболел коронавирусом. Поработать с Мишустиным он не успел
В Москву с Дальнего Востока улетели не только журналисты кремлёвского пула, но и министр энергетики России Александр Новак. У него тоже диагностировали COVID-19.
О положительном тесте на коронавирус у Новака сообщил 18 августа глава правительства РФ Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в Благовещенске. «К сожалению, Александр Валентинович Новак заболел коронавирусом. Давайте пожелаем ему от всей души выздоровления. Он прилетел, собственно говоря, и улетел в Москву, не приняв участие. Дай бог ему здоровья», — цитирует Мишустина РИА Новости.
Во время командировки Мишустина на Дальний Восток COVID-19 подтвердился у журналистов правительственного пула. Несколько человек отправились на борту МЧС в столицу из Петропавловска-Камчатского, ещё несколько — из Благовещенска.
«Журналисты правительственного пула вылетели из Благовещенска в Москву все вместе, включая коллег с положительным тестом на коронавирус. Проверим на себе работу противочумных костюмов. Перчатки и маски обещают менять в полете каждые два часа», — рассказывают они в телеграм-канале RIA_Kremlinpool.