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18.08.2020 09:12
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Министр энергетики заболел коронавирусом. Поработать с Мишустиным он не успел

В Москву с Дальнего Востока улетели не только журналисты кремлёвского пула, но и министр энергетики России Александр Новак. У него тоже диагностировали COVID-19.

О положительном тесте на коронавирус у Новака сообщил 18 августа глава правительства РФ Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в Благовещенске. «К сожалению, Александр Валентинович Новак заболел коронавирусом. Давайте пожелаем ему от всей души выздоровления. Он прилетел, собственно говоря, и улетел в Москву, не приняв участие. Дай бог ему здоровья», — цитирует Мишустина РИА Новости.

Скриншот из телеграм-канала&nbsp;<a href="https://t.me/RIAKremlinpool" class="io-leave-page _" target="_blank">RIA_Kremlinpool</a>
Скриншот из телеграм-канала RIA_Kremlinpool

Во время командировки Мишустина на Дальний Восток COVID-19 подтвердился у журналистов правительственного пула. Несколько человек отправились на борту МЧС в столицу из Петропавловска-Камчатского, ещё несколько — из Благовещенска.

«Журналисты правительственного пула вылетели из Благовещенска в Москву все вместе, включая коллег с положительным тестом на коронавирус. Проверим на себе работу противочумных костюмов. Перчатки и маски обещают менять в полете каждые два часа», — рассказывают они в телеграм-канале RIA_Kremlinpool.

Скриншот из телеграм-канала&nbsp;<a href="https://t.me/RIAKremlinpool" class="io-leave-page _" target="_blank">RIA_Kremlinpool</a>
Скриншот из телеграм-канала RIA_Kremlinpool
Скриншот из телеграм-канала&nbsp;<a href="https://t.me/RIAKremlinpool" class="io-leave-page _" target="_blank">RIA_Kremlinpool</a>
Скриншот из телеграм-канала RIA_Kremlinpool
Скриншот из телеграм-канала&nbsp;<a href="https://t.me/RIAKremlinpool" class="io-leave-page _" target="_blank">RIA_Kremlinpool</a>
Скриншот из телеграм-канала RIA_Kremlinpool

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Комментарии (2)

Piter Pen
Мишустин случаем повторно не заразился и заражает окружение, ходя везде без маски?
Батарейкин
Какой УЖАС!!!!! Что же теперь мы будем делать???????
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