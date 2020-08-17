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17.08.2020 18:16
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Кремлёвский пул, освещавший командировку Мишустина, прекращает работу: всё больше журналистов заражаются ковидом

Правительственный пул прекращает свою работу на Дальнем Востоке, сообщает 17 августа телеграм-канал RIA_Kremlinpool, который ведут журналисты кремлёвского пула РИА «Новости».

По их данным, после выявления новых заболевших коронавирусом журналистов вернут в Москву бортом МЧС.

Премьер-министр России Михаил Мишустин находится с рабочей поездкой на Дальнем Востоке с 13 августа. Его недельная командировка включает посещение четырёх регионов: Чукотки, Камчатки, Магаданской и Амурской областей. В Чукотской окружной больнице Мишустина и следовавших за ним журналистов, напомним, выдворили из кабинета МРТ.

16 августа пресс-служба правительства России подтвердила, что у нескольких журналистов были получены положительные результаты тестов на COVID-19.

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Комментарии (4)

Sibir_5e4d67bbb7aea
икрой затарились и посчитали что пора обратно в столицу...
Агроном аэродрома
Видать что-то не так осветили..
Piter Pen
У Мишустина нет повторного заражения?
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