Кремлёвский пул, освещавший командировку Мишустина, прекращает работу: всё больше журналистов заражаются ковидом
Правительственный пул прекращает свою работу на Дальнем Востоке, сообщает 17 августа телеграм-канал RIA_Kremlinpool, который ведут журналисты кремлёвского пула РИА «Новости».
По их данным, после выявления новых заболевших коронавирусом журналистов вернут в Москву бортом МЧС.
Премьер-министр России Михаил Мишустин находится с рабочей поездкой на Дальнем Востоке с 13 августа. Его недельная командировка включает посещение четырёх регионов: Чукотки, Камчатки, Магаданской и Амурской областей. В Чукотской окружной больнице Мишустина и следовавших за ним журналистов, напомним, выдворили из кабинета МРТ.
16 августа пресс-служба правительства России подтвердила, что у нескольких журналистов были получены положительные результаты тестов на COVID-19.