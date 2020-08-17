Самый «бедный» судья Конституционного суда заработал за год 10,4 млн. Председатель разбогател на миллион

Валерий Зорькин вновь стал самым богатым среди коллег в Конституционном суде. Доход председателя за год вырос на 1,1 миллион рублей, однако на пятки ему наступает его коллега Александр Кокотов.



Как следует из декларации, опубликованной 17 августа на сайте КС, годовой доход всех судей КС превысил 10 миллионов. Самый скромный заработок — 10,457 млн — указал Юрий Рудкин.



Глава КС Валерий Зорькин задекларировал 14,46 млн рублей. В прошлом году в его декларации было на 1,1 млн меньше, что не мешало ему оставаться обладателем самого большого дохода. По итогам 2017 года председатель уступил первенство — Людмила Жаркова «обогнала» его почти на 5 миллионов. Для этого ей потребовалось продать нежилое помещение. В этом году в её декларации 10,5 млн рублей.

