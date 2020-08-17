В московском метро мужчина упал на рельсы прямо перед подъезжающим поездом. Его спас полицейский отдельного батальона 4-го отдела Управления внутренних дел на Московском метрополитене Александр Загорский. Инцидент зафиксировала камера наблюдения.

Как сообщает 17 августа «МВД Медиа», старший сержант Загорский во время патрулирования станции «Курская» заметил, как к краю платформы приближается мужчина. У самого края он потерял равновесие и упал вниз. От удара он пришёл в себя, но сам выбраться не мог.