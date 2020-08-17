Не спал несколько дней из-за работы и упал под поезд: чудесное спасение пассажира в московском метро попало на видео
В московском метро мужчина упал на рельсы прямо перед подъезжающим поездом. Его спас полицейский отдельного батальона 4-го отдела Управления внутренних дел на Московском метрополитене Александр Загорский. Инцидент зафиксировала камера наблюдения.
Как сообщает 17 августа «МВД Медиа», старший сержант Загорский во время патрулирования станции «Курская» заметил, как к краю платформы приближается мужчина. У самого края он потерял равновесие и упал вниз. От удара он пришёл в себя, но сам выбраться не мог.
Полицейский немедленно среагировал: он дал знак машинисту, что необходимо экстренно тормозить. И тут же схватил человека за плечи и втащил обратно на платформу — за секунду до прибытия поезда. Его напарник тем временем вызвал наряд скорой помощи.
Упавший мужчина не был пьян. Он пояснил, что из-за большой загруженности на работе не спал несколько дней и, спустившись на станцию, почувствовал резкое недомогание. Сейчас его здоровью ничто не угрожает.