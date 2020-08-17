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17.08.2020 16:12
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Не спал несколько дней из-за работы и упал под поезд: чудесное спасение пассажира в московском метро попало на видео

Кадр из видео МВД РФ
Кадр из видео МВД РФ

В московском метро мужчина упал на рельсы прямо перед подъезжающим поездом. Его спас полицейский отдельного батальона 4-го отдела Управления внутренних дел на Московском метрополитене Александр Загорский. Инцидент зафиксировала камера наблюдения.

Как сообщает 17 августа «МВД Медиа», старший сержант Загорский во время патрулирования станции «Курская» заметил, как к краю платформы приближается мужчина. У самого края он потерял равновесие и упал вниз. От удара он пришёл в себя, но сам выбраться не мог.

Полицейский немедленно среагировал: он дал знак машинисту, что необходимо экстренно тормозить. И тут же схватил человека за плечи и втащил обратно на платформу — за секунду до прибытия поезда. Его напарник тем временем вызвал наряд скорой помощи.

Упавший мужчина не был пьян. Он пояснил, что из-за большой загруженности на работе не спал несколько дней и, спустившись на станцию, почувствовал резкое недомогание. Сейчас его здоровью ничто не угрожает.

Кадр из видео МВД РФ
Кадр из видео МВД РФ

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Комментарии (2)

Иван 2пырьев
сверхкачество съемки, достойное 23 века!
Nafanka
Он пояснил, что из-за большой загруженности на работе не спал несколько дней и спустившись на станцию, почувствовал резкое недомогание
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КапитализЪма - чё хотели-то?! Возрадуйтесь теперь "прогрессивная либеральная общественность" - только спасать приходится таким вот Загорским, часто ценой собственной жизни... а либералы-демократы привычно всегда готовы... в памперсах... )))
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