У журналистов пула Мишустина выявили коронавирус

«Оперативно были предприняты необходимые мероприятия. Коллеги были изолированы и находятся под наблюдением врачей. Им оказывается всестороннее содействие, - приводит 16 сентября ТАСС слова пресс-секретаря главы кабмина Бориса Белякова. - На графике рабочей поездки председателя правительства это не отразится».

Пресс-служба правительства России подтвердила, что у нескольких журналистов, сопровождающих премьер-министра Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку, на этапе тестирования были выявлены положительные результаты тестов на коронавирус.

Журналистская делегация, сопровождающая премьера в этой поездке, сдала уже несколько тестов на коронавирус. Один был сделан еще в Москве, а затем анализ сдавали практически в каждый день «дальневосточной» командировки.



Ранее сообщалось, что вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев был вынужден отказаться от участия в мероприятиях рабочей поездки из-за того, что у него был обнаружен коронавирус.



Командировка на Дальнем Востоке главы кабмина началось в четверг, 13 августа, и закончится 18 августа. В ходе поездки Мишустин посетил Чукотку и Камчатку, в планах Магаданская и Амурская области.



Полпред Путина на Дальнем Востоке Юрий Трутнев ушёл на самоизоляцию перед прилётом Мишустина из-за коронавируса.