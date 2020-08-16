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16.08.2020 22:57
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У журналистов пула Мишустина выявили коронавирус

Пресс-служба правительства России подтвердила, что у нескольких журналистов, сопровождающих премьер-министра Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку, на этапе тестирования были выявлены положительные результаты тестов на коронавирус.

«Оперативно были предприняты необходимые мероприятия. Коллеги были изолированы и находятся под наблюдением врачей. Им оказывается всестороннее содействие, - приводит 16 сентября ТАСС слова пресс-секретаря главы кабмина Бориса Белякова. - На графике рабочей поездки председателя правительства это не отразится».

Журналистская делегация, сопровождающая премьера в этой поездке, сдала уже несколько тестов на коронавирус. Один был сделан еще в Москве, а затем анализ сдавали практически в каждый день «дальневосточной» командировки.

Ранее сообщалось, что вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев был вынужден отказаться от участия в мероприятиях рабочей поездки из-за того, что у него был обнаружен коронавирус.

Командировка на Дальнем Востоке главы кабмина началось в четверг, 13 августа, и закончится 18 августа. В ходе поездки Мишустин посетил Чукотку и Камчатку, в планах Магаданская и Амурская области.

Полпред Путина на Дальнем Востоке Юрий Трутнев ушёл на самоизоляцию перед прилётом Мишустина из-за коронавируса.

Коронавирусом уже переболели несколько членов правительства — Мишустин, глава Минобрнауки Валерий Фальков, министр культуры Ольга Любимова и глава Минстроя Владимир Якушев.

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Комментарии (1)

bluxer
Вот видите. Никто не умер и даже не стал овощем. А вы народ пугаете.
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