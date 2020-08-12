Полпред Путина на Дальнем Востоке Юрий Трутнев ушел на самоизоляцию из-за коронавируса перед прилетом Мишустина
Заместитель председателя правительства, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сдал положительный тест на коронавирус. Об этом 12 августа пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-секретаря вице-премьера.
Согласно требованиям Роспотребнадзора, Трутнев теперь должен соблюдать режим самоизоляции. При этом в ближайшее время состоится поездка на Дальний Восток премьер-министра Михаила Мишустина. Если диагноз подтвердится, Трутневу придется принимать участие в мероприятиях дистанционно. Окончательное решение примут после повторных анализов.
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский ранее намекал, что именно конфликт с Трутневым мог стать причиной задержания экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по подозрению в организации убийств.
Коронавирусом уже переболели несколько членов правительства — Мишустин, глава Минобрнауки Валерий Фальков, министр культуры Ольга Любимова и глава Минстроя Владимир Якушев.