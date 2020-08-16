Опубликованы документы о полномочиях правительства Белоруссии

Опубликованы постановление белорусского правительства о сложении полномочий перед вновь избранным президентом и указ главы белорусского государства Александра Лукашенко о поручении Совету министров продолжить работу до формирования нового его состава, документы размещены на Национальном правовом интернет-портале. Об этом сообщает 16 августа РИА «Новости».

Согласно постановлению, в соответствии с конституцией премьер Роман Головченко постановляет "сложить полномочия правительства Республики Беларусь перед вновь избранным президентом Республики Беларусь". Постановление вступило в силу со дня его принятия - с 15 августа.