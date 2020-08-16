FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +19
73.22р86.41р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
16.08.2020 11:32
0
Печать

Опубликованы документы о полномочиях правительства Белоруссии

Опубликованы постановление белорусского правительства о сложении полномочий перед вновь избранным президентом и указ главы белорусского государства Александра Лукашенко о поручении Совету министров продолжить работу до формирования нового его состава, документы размещены на Национальном правовом интернет-портале. Об этом сообщает 16 августа РИА «Новости».

Согласно постановлению, в соответствии с конституцией премьер Роман Головченко постановляет "сложить полномочия правительства Республики Беларусь перед вновь избранным президентом Республики Беларусь". Постановление вступило в силу со дня его принятия - с 15 августа.

Одновременно опубликован указ президента, которым в связи со сложением правительством полномочий поручается премьер-министру, заместителям премьер-министра, министрам и председателям государственных комитетов осуществлять свои полномочия до сформирования президентом нового состава Совета министров "путем издания президентом Республики Беларусь правовых актов о назначении на указанные должности".

Ранее в субботу Лукашенко заявил, что нынешний состав правительства республики готов работать и после выборов, хотя "могут быть какие-то нюансы", и поручил своей администрации оперативно подготовить соответствующие документы.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний