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15.08.2020 15:05
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Пациентка одной из петербургских больниц выпала из окон реанимации

Пациентка упала с шестого этажа реанимационного отделения больницы №20 на улице Гастелло в Петербурге. У нее отклонения в психике.

Как 15 августа стало известно «Фонтанке», 24-летняя женщина оступилась накануне. За её жизнь борются врачи. Известно, что пострадавшая приехала из Краснодара, она проходит курс психологического лечения. В день трагедии девушка не ориентировалась в пространстве. Врачи диагностировали травмы живота и груди, разрывы внутренних органов. Упавшую в тяжёлом состоянии поместили в реанимацию.

В больнице оперативно прокомментировать «Фонтанке» произошедшее не смогли.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

teodor
Какой то бред
потому что ковидарий... туда и психически больных и соматических, но не по профилю свозят...
Brit
В армии обычно, чтобы избежать ответственности за случаи избиения солдат, покалеченных объявляют шизоидами и все их показания в будущем бредом сумасшедших.
Как психбольная (по словам врачей) пациентка очутилась в обычной больнице?
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