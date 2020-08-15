Пациентка одной из петербургских больниц выпала из окон реанимации

Пациентка упала с шестого этажа реанимационного отделения больницы №20 на улице Гастелло в Петербурге. У нее отклонения в психике.



Как 15 августа стало известно «Фонтанке», 24-летняя женщина оступилась накануне. За её жизнь борются врачи. Известно, что пострадавшая приехала из Краснодара, она проходит курс психологического лечения. В день трагедии девушка не ориентировалась в пространстве. Врачи диагностировали травмы живота и груди, разрывы внутренних органов. Упавшую в тяжёлом состоянии поместили в реанимацию.

