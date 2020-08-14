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14.08.2020 17:39
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РФ согласовала с Мальтой повышение налога на дивиденды и проценты

Россия согласовала с Мальтой повышение ставки налога на проценты и дивиденды, приходящие из России, до 15%, сообщило Министерство финансов РФ.

«13 августа 2020 года компетентные органы РФ и Мальты согласовали проект протокола о внесении изменений в конвенцию между правительством РФ и правительством Мальты об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы от 24 апреля 2013 года и договорились о повышении ставки налога у источника на доходы в виде дивидендов и процентов до 15% с исключениями в отношении ограниченного списка институциональных инвестиций», — говорится в сообщении.

Ранее на такое изменение условий налогового соглашения согласился Кипр.

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Комментарии (1)

Piter Pen
Очень важная новость для ограниченного круга лиц)
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