РФ согласовала с Мальтой повышение налога на дивиденды и проценты

Россия согласовала с Мальтой повышение ставки налога на проценты и дивиденды, приходящие из России, до 15%, сообщило Министерство финансов РФ.
«13 августа 2020 года компетентные органы РФ и Мальты согласовали проект протокола о внесении изменений в конвенцию между правительством РФ и правительством Мальты об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы от 24 апреля 2013 года и договорились о повышении ставки налога у источника на доходы в виде дивидендов и процентов до 15% с исключениями в отношении ограниченного списка институциональных инвестиций», — говорится в сообщении.
Ранее на такое изменение условий налогового соглашения согласился Кипр.