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14.08.2020 11:40
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Москвич признался в убийстве и расчленении жены

Житель Москвы, застигнутый накануне в собственной квартире среди пакетов с расчлененными останками жены, признался в ее убийстве, сообщила 14 августа старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Расчлененное тело женщины нашли в четверг в пакетах в квартире на Ореховом бульваре (Южный округ Москвы), когда соседи почувствовали неприятный запах и вызвали спасателей и полицейских.

«По данным следствия, в период с 7 по 10 августа 2020 года мужчина, находясь в квартире жилого дома, расположенного по Ореховому бульвару в городе Москве, в ходе ссоры с супругой, возникшей на почве личных неприязненных отношений, причинил ей ножевое ранение в область груди, от которого потерпевшая скончалась на месте происшествия. После этого с целью сокрытия совершенного преступления мужчина вынес части тела женщины из квартиры, — сказала Юлия Иванова. — По подозрению в совершении преступления задержан супруг потерпевшей, который в ходе допроса полностью признал свою вину. Ему предъявлено обвинение».

Для проверки его психического здоровья, будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

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Комментарии (4)

smus1978
не удивительно, когда по центральным каналам про расчлененку каждый день новости. Про профессора дуду свою поют через день.
Komarinsk2019
Жить вместе всё опаснее и опаснее...
Петр Петров
Подхватил Питерский трэнд!
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