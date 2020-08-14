Москвич признался в убийстве и расчленении жены

Житель Москвы, застигнутый накануне в собственной квартире среди пакетов с расчлененными останками жены, признался в ее убийстве, сообщила 14 августа старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Расчлененное тело женщины нашли в четверг в пакетах в квартире на Ореховом бульваре (Южный округ Москвы), когда соседи почувствовали неприятный запах и вызвали спасателей и полицейских.

«По данным следствия, в период с 7 по 10 августа 2020 года мужчина, находясь в квартире жилого дома, расположенного по Ореховому бульвару в городе Москве, в ходе ссоры с супругой, возникшей на почве личных неприязненных отношений, причинил ей ножевое ранение в область груди, от которого потерпевшая скончалась на месте происшествия. После этого с целью сокрытия совершенного преступления мужчина вынес части тела женщины из квартиры, — сказала Юлия Иванова. — По подозрению в совершении преступления задержан супруг потерпевшей, который в ходе допроса полностью признал свою вину. Ему предъявлено обвинение».