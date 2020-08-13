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13.08.2020 19:09
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В Белоруссии за сутки выявили 101 нового инфицированного COVID-19

В Белоруссии, где четыре дня не прекращаются массовые акции протеста после выборов президента страны, зарегистрировали 101 новый случай заражения коронавирусом, общее число выявленных случаев заболевания Covid-19 достигло 69 203. Об этом сообщает Минздрав республики в своем Telegram-канале 13 августа.

«Зарегистрированы 69 тыс. 203 человека с положительным тестом на Covid-19», — говорится в сообщении.

Днем ранее сообщалось о 69 102 случаях инфицирования.

За минувшие сутки умерли четыре человека, заболевшие Covid-19. Общее число летальных исходов, связанных с коронавирусом, возросло до 599.

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Комментарии (1)

Piter Pen
Мало! давай в 10 раз больше как минимум цифры - по больше бессимптомных)
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