В Белоруссии за сутки выявили 101 нового инфицированного COVID-19

В Белоруссии, где четыре дня не прекращаются массовые акции протеста после выборов президента страны, зарегистрировали 101 новый случай заражения коронавирусом, общее число выявленных случаев заболевания Covid-19 достигло 69 203. Об этом сообщает Минздрав республики в своем Telegram-канале 13 августа.



«Зарегистрированы 69 тыс. 203 человека с положительным тестом на Covid-19», — говорится в сообщении.



Днем ранее сообщалось о 69 102 случаях инфицирования.



За минувшие сутки умерли четыре человека, заболевшие Covid-19. Общее число летальных исходов, связанных с коронавирусом, возросло до 599.

