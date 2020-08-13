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13.08.2020 14:14
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Украина предложила сменить площадку для переговоров по Донбассу. В Минске неспокойно

Переговоры по Донбассу из-за протестов в Белоруссии могут перенести из Минска в Швецию. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в регионе Леонид Кравчук в интервью «Украинскому радио».

«Беларусь участия в ТКГ не берет, она предоставила нам возможность и условия, чтобы мы там работали. И когда мы приедем туда, то возможности для такой работы там будут. А если вдруг не будет, тогда мы будем искать другое место. Одно из государств, которое совсем нейтральное, — Швеция. Мы можем попросить их, возможность такая есть», — цитируют Кравчука украинские «Вести».

При этом он выразил мнение, что в Белоруссии «все образуется» и менять переговорную площадку не придется.

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Комментарии (2)

Brit
Кравчук это предатель, разрушивший СССР. О чём с ним можно договариваться? И даже уже не важно где.
Ганс-Дитрих Геншер
Ага, город Донецк
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