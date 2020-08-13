Александровская больница начала прием «нековидных» пациентов. Красная зона в учреждении сохранится
Александровская больница в Петербурге начала принимать первых пациентов неинфекционного профиля. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева 13 августа.
Возобновили работу отделения онкогематологии и медицинской реабилитации. С 17 августа откроется прием экстренных больных в неврологическом и кардиологическом отделениях Регионального сосудистого центра. Возобновится оказание помощи пациентам с гинекологическими и урологическими заболеваниями.
С 24 августа приступят к плановому режиму работы хирургические отделения, отделение челюстно-лицевой хирургии, нейрохирургическое отделение и отделение сочетанной травмы.
«Поэтапность запуска одного из крупнейших стационаров экстренной медицинской помощи обусловлена графиками проведения дезинфекции и выхода персонала из самоизоляции. При этом в одном из корпусов больницы будет продолжено оказание помощи пациентам с коронавирусом. Для этого в «красной зоне» стационара развернуты 250 коек по профилям соматопсихиатрия, нейрохирургия, челюстно-лицевая хирургия», — отметили в Смольном.
В период пандемии в Александровской больнице оказана помощь 5500 пациентам с коронавирусом, выполнено более 500 операций.
Ранее у Покровской больницы петербуржцы снова заметили ожидающие автомобили скорой помощи. В комитете здравоохранения очередь объяснили сокращением коронавирусных стационаров. К штатному режиму работы вернулись больница имени Семашко, детская городская больница Святой Ольги, больница Святителя Луки, Мариинская больница, Городская многопрофильная больница