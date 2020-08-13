Александровская больница начала прием «нековидных» пациентов. Красная зона в учреждении сохранится

Александровская больница в Петербурге начала принимать первых пациентов неинфекционного профиля. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева 13 августа.

Возобновили работу отделения онкогематологии и медицинской реабилитации. С 17 августа откроется прием экстренных больных в неврологическом и кардиологическом отделениях Регионального сосудистого центра. Возобновится оказание помощи пациентам с гинекологическими и урологическими заболеваниями.

С 24 августа приступят к плановому режиму работы хирургические отделения, отделение челюстно-лицевой хирургии, нейрохирургическое отделение и отделение сочетанной травмы.