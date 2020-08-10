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10.08.2020 19:30
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У Покровской больницы снова видели очередь из скорых. Комздрав объясняет это уменьшением количества больниц, принимающих больных с COVID-19

Читатели «Фонтанки» сообщают, что 10 августа впервые за последнее время увидели у Покровской больницы вереницу машин скорой помощи. В комитете по здравоохранению Петербурга говорят, что не количество больных с коронавирусом увеличилось, а уменьшилось число стационаров, в которые их принимают.

О том, что порядка десяти скорых стоят у больницы на Васильевском острове, читатели сообщили нашему издания около 18 часов.

Фото: читательница «Фонтанки» Елена

«Покровская больница принимает в день порядка 18–20 пациентов», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Комздрава, отмечая, что сейчас в стационаре много свободных коек.

Фото: читательница «Фонтанки» Елена
Фото: читательница «Фонтанки» Елена
Фото: читательница «Фонтанки» Елена

При этом в Петербурге все больше больниц, которые переходят в штатный режим работы и не принимают на постоянной основе коронавирусных больных. Связано это со снижением количества новых случаев COVID-19 в Петербурге.

Так, только сегодня Смольный сообщал, что больница имени Семашко больше не входит в список «коронавирусных». Также в штатный режим уже перешли детская городская больница Святой Ольги, больница Святителя Луки, Мариинская больница, Городская многопрофильная больница № 2. Следующими стационарами, которые вернутся к плановой работе, станут Александровская больница и Госпиталь для ветеранов войн. Позднее к прежнему функционалу вернутся Покровская и 20-я больницы.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в то же время призвал петербуржцев не расслабляться, заявив, что «вирус никуда не делся».

Фото: читательница «Фонтанки» Елена

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Комментарии (5)

kuk-vasyusha
Что опять аншлаг искусственно устроили!? Странно вот еще что,
коронавирус косил врачей, но совершенно игнорировал кассиров в магазинах, какая блин избирательность))))
Sibir_5e4d67bbb7aea
значит главврачиха получит вторую звезду геройки обнуленного труда...
teodor
Опять спектакль, второй акт
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