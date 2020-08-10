О том, что порядка десяти скорых стоят у больницы на Васильевском острове, читатели сообщили нашему издания около 18 часов.

Читатели «Фонтанки» сообщают, что 10 августа впервые за последнее время увидели у Покровской больницы вереницу машин скорой помощи. В комитете по здравоохранению Петербурга говорят, что не количество больных с коронавирусом увеличилось, а уменьшилось число стационаров, в которые их принимают.

«Покровская больница принимает в день порядка 18–20 пациентов», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Комздрава, отмечая, что сейчас в стационаре много свободных коек.

При этом в Петербурге все больше больниц, которые переходят в штатный режим работы и не принимают на постоянной основе коронавирусных больных. Связано это со снижением количества новых случаев COVID-19 в Петербурге.



Так, только сегодня Смольный сообщал, что больница имени Семашко больше не входит в список «коронавирусных». Также в штатный режим уже перешли детская городская больница Святой Ольги, больница Святителя Луки, Мариинская больница, Городская многопрофильная больница № 2. Следующими стационарами, которые вернутся к плановой работе, станут Александровская больница и Госпиталь для ветеранов войн. Позднее к прежнему функционалу вернутся Покровская и 20-я больницы.



Губернатор Петербурга Александр Беглов в то же время призвал петербуржцев не расслабляться, заявив, что «вирус никуда не делся».