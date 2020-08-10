Беглов: Уважаемые петербуржцы, вирус никуда не делся

Губернатор Александр Беглов заявил о проблемах с защитой от вируса в ТЦ и призвал горожан к ответственности и внедрению новой культуры.



«На прошлой неделе вели активный мониторинг работы торговых центров. Были зафиксированы нарушения. Приняты меры. Уважаемые петербуржцы, вирус никуда не делся. В обществе должна сформироваться новая социальная культура применения защитных масок и перчаток», — сказал он 10 августа в обращении на «Радио России».

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил главам районов усилить контроль за соблюдением масочного режима в городе, в общественных организациях и транспорте.