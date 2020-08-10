FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +16
73.78р86.83р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
10.08.2020 18:55
19
Печать

Беглов: Уважаемые петербуржцы, вирус никуда не делся

Губернатор Александр Беглов заявил о проблемах с защитой от вируса в ТЦ и призвал горожан к ответственности и внедрению новой культуры.

«На прошлой неделе вели активный мониторинг работы торговых центров. Были зафиксированы нарушения. Приняты меры. Уважаемые петербуржцы, вирус никуда не делся. В обществе должна сформироваться новая социальная культура применения защитных масок и перчаток», — сказал он 10 августа в обращении на «Радио России».

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил главам районов усилить контроль за соблюдением масочного режима в городе, в общественных организациях и транспорте.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (19)

Вячеслав Рогожин
Да практически все переболели уже совершенно бессимптомно и им пофиг на этот вирус. Даже данные по антителам от "инвитро" начали давать все меньший процент граждан с фиксируемыми тестами концентрациями - концентрация антител в крови с течением времени падает и старые зараженные выпадают из поля зрения, а новых все меньше и меньше.
ren
Наш губернатор то же никуда не делся
Остап Бендер +
Короче, пора ДЛТ закрывать.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний