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13.08.2020 12:38
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Полузащитник «Зенита» Кузяев готов перейти в «Бешикташ»

Футболист петербургского «Зенита» Далер Кузяев может перейти «Бешикташ». Как сообщает в четверг, 13 августа, Ajanspor, турецкий клуб уже приступил к переговорам.

По неофициальным данным, Кузяев также ведет переговоры с испанской «Валенсией» и рядом других европейских клубов.

Ранее сообщалось, что переход в иностранный клуб — приоритет для Далера Кузяева. «Зенит» пока ждет решения игрока, но параллельно уже ищет ему замену.

В прошлом сезоне Кузяев провел 20 матчей в РПЛ, в которых отдал две голевые передачи.

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Комментарии (2)

медведь Дмитрий
Интересно возмёт его кто то с такой личкой и гениальным показателем в сезоне 20 матчей - 2 передачи . Притом что играл в атаке ))))
Зенит его ждал до 11.08.
ЦВБП
Побежали из Газпрома настоящие футболисты ... и это правильно - нормальные ребята не желают липовые титулы за газовые деньги
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