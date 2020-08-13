Полузащитник «Зенита» Кузяев готов перейти в «Бешикташ»

Футболист петербургского «Зенита» Далер Кузяев может перейти «Бешикташ». Как сообщает в четверг, 13 августа, Ajanspor, турецкий клуб уже приступил к переговорам.

По неофициальным данным, Кузяев также ведет переговоры с испанской «Валенсией» и рядом других европейских клубов.

Ранее сообщалось, что переход в иностранный клуб — приоритет для Далера Кузяева. «Зенит» пока ждет решения игрока, но параллельно уже ищет ему замену.

В прошлом сезоне Кузяев провел 20 матчей в РПЛ, в которых отдал две голевые передачи.