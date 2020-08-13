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13.08.2020 10:36
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Анонимы «бомбили» угрозами не только суды и аэропорт. «Мистер Бортников» пытался запугать «ВКонтакте», «Мейл.ру» и «Яндекс»

Подробности вчерашней волны минирований в Петербурге стали известны 13 августа. Помимо судебных инстанций и авиагавани, тревожные письма получили другие инфраструктурные объекты, а также ряд офисов крупных компаний.

По данным «Фонтанки», посреди дня заседания вынужденно прервали не только Петродворцовый и Октябрьский суды, но и Адмиралтейский, Петроградский, Василеостровский, Курортный, Калининский и Красногвардейский. В поступивших сообщениях угроза взрыва также распространялась на железнодорожные и морской вокзалы, городские мосты, налоговые инспекции, а также офисы компаний «Белкасофт», «Интернет-розыск», «ВКонтакте», «Мейл.ру», «Яндекс» и Group-IB.

Во всех случаях проверка показала, что опасных предметов на территории перечисленных объектов нет. В некоторых зданиях проводилась эвакуация, на выход отправили более тысячи человек.

Как накануне писала «Фонтанка», тревожные письма пришли на электронные почты петербургских судов с адреса mr.bortnikov. Аналогичные поступали и днём ранее, но анонимы скрывались под именем главы Чечни Кадырова.

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