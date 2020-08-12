Три сломанные «БМВ» «уехали» от директора за два года, которые он провёл в местах не столь отдалённых

Как стало известно «Фонтанке» 12 августа, вчера вечером в УМВД поступило заявление от 39-летнего петербуржца, исполнительного директора частной компании. У него пропали три автомобиля в период с сентября 2018 года по июль 2020-го. На стоянке на улице 2-й Луч он не нашёл BMW X6 и BMW 530XI, обе 2008 года выпуска, а на улице Кржижановского — BMW M6. Любопытно, что все машины были не на ходу из-за неисправностей. От двух машин у заявителя остались ключи и документы, а документы от третьей были в салоне.

Мужчина объяснил, почему оставил свой транспорт без присмотра так надолго. Два года назад он уехал в Москву по делам и разместил машины на стоянках. В октябре 2018 года в Воронеже его заключили под стражу за мошенничество (вообще, он неоднократно судим). Освободился он этим летом, вернулся в Петербург и пришёл за машинами.

Сотрудники стоянок объяснили, что автомобили забрали неизвестные, предъявив документы. Когда и какие именно документы, сказать не смогли.