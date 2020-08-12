Коронавирус сбавил обороты. За сутки в мире насчитали 200 тысяч новых заболевших

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 12 августа превысило 20,2 миллиона человек в 188 странах мира. Об этом данные университета Джонса Хопкинса.



По информации проекта, в мире заражены 20 223 306 человек. За сутки заразились около 200 тысяч человек, что меньше предыдущих показателей, когда число зараженных достигало 270 тысяч.



Лидером по числу заболевших являются США с 5, 1 миллиона зараженных. На втором месте находится Бразилия, где болеют чуть более 3,05 млн человек, на третьем — Индия (2,26 млн). Четвертую строчку занимает Россия (895,6 тыс.), первую пятерку замыкает ЮАР (566,1 тыс.).

