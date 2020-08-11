СNN: Байден сегодня намерен назвать имя кандидата на пост вице-президента

. Наиболее вероятный кандидат от демократов на предстоящихв ноябре в Соединенных Штатах выборах главы государства Джозеф Байден сегодня объявит имя своего претендента на пост вице-президента, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники в предвыборном штабе политика.



По сведениям CNN, Байден уже назвал имя кандидата на пост вице-президента своим ближайшим помощникам. В течение дня, указывает телекомпания, политик намерен выступить с заявлением о том, кто присоединится к нему на выборах президента США в ноябре текущего года. В минувшую субботу Байден заявил телеканалу Fox News, что определился с претендентом в вице-президенты.

