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11.08.2020 22:53
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СNN: Байден сегодня намерен назвать имя кандидата на пост вице-президента

. Наиболее вероятный кандидат от демократов на предстоящихв ноябре в Соединенных Штатах выборах главы государства Джозеф Байден сегодня объявит имя своего претендента на пост вице-президента, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники в предвыборном штабе политика.

По сведениям CNN, Байден уже назвал имя кандидата на пост вице-президента своим ближайшим помощникам. В течение дня, указывает телекомпания, политик намерен выступить с заявлением о том, кто присоединится к нему на выборах президента США в ноябре текущего года. В минувшую субботу Байден заявил телеканалу Fox News, что определился с претендентом в вице-президенты.

Байден, который был вице-президентом в администрации Барака Обамы, не раз заявлял, что намерен выдвинуть кандидатом на указанный пост женщину.

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