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11.08.2020 18:20
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В России отзывают новые Bentley Bentayga. У них нашли проблемы с ремнями безопасности

ООО «Фольксваген Груп Рус» объявил об отзыве кроссоверов Bentley, проданных в России за последние два года. Им нужно заменить винт в креплении ремней безопасности.

Как сообщает 11 августа пресс-служба Росстандарта, отзыву подлежат 19 автомобилей Bentley Bentayga, которые были проданы с 2018 по 2020 год. VIN-коды машин указаны в перечне, опубликованном на сайте ведомства.

Причиной отзывной кампании стало то, что крепление ремня безопасности третьего ряда сидений у этих автомобилей может не выдержать расчетную нагрузку. Есть небольшой риск, что при ДТП проушины ремней отсоединятся от кузова.

На всех попавших под отзыв автомобилях в дилерских центрах заменят установленный винт длиной 26 мм на новый длиной 40 мм. Все работы выполнят бесплатно для владельцев.

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Комментарии (1)

Агроном аэродрома
У бентле не может быть проблем с ремнями (особенно безопасности). Проблемы могут быть только у тех, кто (или в кого) в этот Бентон въехал.
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