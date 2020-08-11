В России отзывают новые Bentley Bentayga. У них нашли проблемы с ремнями безопасности

ООО «Фольксваген Груп Рус» объявил об отзыве кроссоверов Bentley, проданных в России за последние два года. Им нужно заменить винт в креплении ремней безопасности.



Как сообщает 11 августа пресс-служба Росстандарта, отзыву подлежат 19 автомобилей Bentley Bentayga, которые были проданы с 2018 по 2020 год. VIN-коды машин указаны в перечне, опубликованном на сайте ведомства.

Причиной отзывной кампании стало то, что крепление ремня безопасности третьего ряда сидений у этих автомобилей может не выдержать расчетную нагрузку. Есть небольшой риск, что при ДТП проушины ремней отсоединятся от кузова.