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11.08.2020 17:21
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«Зенит» назвал состав на матч первого тура РПЛ

Футбольный клуб «Зенит» опубликовал состав на первый матч нового чемпионата РПЛ. В первом туре петербуржцы сыграют в Волгограде с местным «Ротором».

«Зенит» появится на поле в следующем составе: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Малком, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун, Артем Дзюба (капитан команды).

Запасные игроки: Александр Васютин, Николай Рыбиков, Данила Прохин, Юрий Жирков, Данил Круговой, Александр Ерохин, Леон Мусаев, Эмилиано Ригони, Андрей Мостовой.

Матч начнется в 18:00 по московскому времени.

«Зенит» ранее стал победителем чемпионата РПЛ сезона-2019/20, Кубка России и Суперкубка России. «Ротор» вернулся в сильнейший дивизион отечественного сезона впервые за 16 лет.

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Комментарии (1)

ЦВБП
Вся страна сегодня за «Ротор» !
Удачи волгоградцам ! 3 пенальти в ворота Газпрома!
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