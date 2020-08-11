«Зенит» назвал состав на матч первого тура РПЛ

Футбольный клуб «Зенит» опубликовал состав на первый матч нового чемпионата РПЛ. В первом туре петербуржцы сыграют в Волгограде с местным «Ротором».
«Зенит» появится на поле в следующем составе: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Малком, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун, Артем Дзюба (капитан команды).
Запасные игроки: Александр Васютин, Николай Рыбиков, Данила Прохин, Юрий Жирков, Данил Круговой, Александр Ерохин, Леон Мусаев, Эмилиано Ригони, Андрей Мостовой.
Матч начнется в 18:00 по московскому времени.
«Зенит» ранее стал победителем чемпионата РПЛ сезона-2019/20, Кубка России и Суперкубка России. «Ротор» вернулся в сильнейший дивизион отечественного сезона впервые за 16 лет.