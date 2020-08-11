Петербургский капитан скончался в украинском карантине. На борту его судна гуляет корона
Капитан судна «София», которое уже месяц стоит на карантине в порту «Южный» под Одессой, умер от осложнений коронавируса. Он был жителем Петербурга, уточняет Seafarers Journal.
На борту выявили коронавирус и судно поставили на рейд. Результаты тестов на COVID-19 у большинства членов экипажа оказались положительными, сообщал в июле глава Минздрава Максим Степанов на совещании под председательством президента Украины. В результате инфицированных госпитализировали в больницу Одессы, где они проходили лечение.
Похожая ситуация в Южной Корее. С июня там были выявлены более 90 случаев заболевания на российских судах, пришвартованных в Пусане, пишет Интерфакс.