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11.08.2020 15:11
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Петербургский капитан скончался в украинском карантине. На борту его судна гуляет корона

Капитан судна «София», которое уже месяц стоит на карантине в порту «Южный» под Одессой, умер от осложнений коронавируса. Он был жителем Петербурга, уточняет Seafarers Journal.

На борту выявили коронавирус и судно поставили на рейд. Результаты тестов на COVID-19 у большинства членов экипажа оказались положительными, сообщал в июле глава Минздрава Максим Степанов на совещании под председательством президента Украины. В результате инфицированных госпитализировали в больницу Одессы, где они проходили лечение.

Похожая ситуация в Южной Корее. С июня там были выявлены более 90 случаев заболевания на российских судах, пришвартованных в Пусане, пишет Интерфакс.

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